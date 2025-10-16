◆秋華賞追い切り（１５日・栗東トレセン）

第３０回秋華賞・Ｇ１（１９日、京都）の追い切りが１５日、東西トレセンで行われた。「考察」はカイバ食いが旺盛になり、びしびし鍛えられて臨むダノンフェアレディに注目した。

秘めた素質がついに開花する予感がしてきた。ダノンフェアレディは２戦ぶりのコンビとなる坂井を背に、栗東・ＣＷコースでサリカリーフォリア（２歳未勝利）を３馬身追走。抑えきれない手応えで、６ハロン８３秒３―１１秒９をマークした。一杯に追われた相手を４馬身突き放す絶好の動き。橋口調教師は「良かった。馬なりで全く追っていないし、むしろ引っ張っていたくらい。ジョッキーも追えばもっと伸びると言っていた」と満足そうな表情を浮かべた。

デビュー戦から一貫して、当週は坂路で仕上げてきたが、今回はコース追いを選択。その理由についてトレーナーは「坂路では絞りきれないところがある。ＣＷコースでようやく絞れるかなと思う」と説明する。以前はカイバ食いが細く、能力を発揮しきれない原因のひとつでもあったが、今は食欲が旺盛。「体のボリュームが増していい感じ」。４月からの３か月間で２０キロ増え、輸送があった紫苑Ｓもプラス１０キロと大幅なパンプアップに成功した。

京都・芝１６００メートルで行われた２歳新馬を、史上最速となる１分３３秒８の好時計で制して注目を浴びたキズナ産駒。前走はスムーズさを欠きながら３着に粘り、ラスト１冠への切符をつかんだ。この充実ぶりなら、大一番で一発を見舞う可能性は十分にある。（山本 理貴）