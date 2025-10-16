草なぎ剛、“家族写真“撮影風景に反響「つよぽんがパパの顔」「この素敵な家族の成長をもっと見たかった」
俳優・歌手の草なぎ剛が、15日に更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）公式インスタグラムに登場。劇中で妻役を演じた中島亜梨沙らとの3ショット動画が公開された。
【インスタグラムより】「つよぽんがパパの顔」“家族写真“を撮影する様子を公開した草なぎ剛
同作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
13日に放送された第1話では、樹が妻・春菜（中島）を失うシーンが描かれた。インスタグラムでは「第1話の撮影風景をチラ見せ」「樹、樹の妻・春菜、赤ちゃん時代の陸の3人で家族写真の撮影中」とし、赤ちゃんを抱っこした中島と草なぎとの仲むつまじい家族3ショットを動画で紹介した。
この投稿に「つよぽんがパパの顔」「めちゃくちゃ可愛すぎた」「にっこりかわいいパパとママ」とほほえましい姿を喜ぶ声のほか、「この素敵な家族の成長をもっと見たかったなぁ」「樹さんと春菜さん、陸くんの成長していく姿二人揃って見守りたかっただろうなぁ…」と物語を思いしみじみとなるコメントが寄せられた。
