Aぇ! group末澤誠也、“カーナビの声”クイズに自信「声覚えているタイプなので」 誰もが知る有名人が登場
Aぇ! groupの末澤誠也が、きょう16日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜9：00※一部地域では後8：00〜）内企画「カーナビの声 誰か当てたらゴチになります！」に出演する。
【写真】豪華だ⋯前髪ぱっつんチャレンジを見届ける河野純喜ら出演陣
「カーナビの声 誰か当てたらゴチになります！」は、ドライブをしながらカーナビの声を担当する有名人が誰なのかを当てるクイズ。初回は鈴木福、第2回は八嶋智人、第3回は西川貴教と大物芸能人が続々参戦しており、今回も誰もが知っている有名人が参戦する。ゲストは後藤輝基（フットボールアワー）、末澤、本田望結。予想が外れた人はロケの食事代を割り勘する。
声の主は浅草めぐりが好きで、占いも好きだという。本田も浅草に行きつけの占い師があり「その人の言う通りに生きています」と告白する。本田が岡村に結婚相手にやめた方がいい男性のタイプを聞くと、その答えに末澤は「それ僕じゃないですか！」とツッコむ。途中、立ち寄ったレトロ喫茶では、名物ゆであずきに末澤は「あーうまっ！」、本田は「おいしい」と満足。しかし、天ぷらの老舗名店では江戸前天丼のオーダーで後藤と本田がひと悶着ある。
“声の主”が今ハマっているというビーズアクセサリー作りにも挑戦するが、末澤と後藤に悲劇が訪れる。そのほか、刑事役のオファーが多い、音楽が趣味とヒントが出るが、自分を出さない見事な声色と突然登場する素に近い声に「聞いたことある」ものの正解が出てこない。末澤は「声覚えているタイプなので結構聞き分けられる」と自信をにじませ、岡村は「ピタっとはまった」、矢部も「確信した」というが、果たして正解なるか。
そのほか、「前髪ぱっつんチェンジ」企画も送る。
