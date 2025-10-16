佐久間大介＆渋谷龍太、“夜の世界で生きる危うい男たち”熱演 映画『ナイトフラワー』場面写真が解禁
俳優の北川景子が主演する映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）において、共演の佐久間大介（Snow Man）、渋谷龍太（SUPER BEAVER）が演じる“夜の世界で生きる危うい男たち”の場面写真が解禁された。2人が放つ存在感は作品に強烈な印象を刻んでいる。
【写真】黒髪で血のりを塗られる佐久間大介
トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き大きな話題となった『ミッドナイトスワン』（2020年）で日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督の最新作。借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。
佐久間が演じるのは、幼なじみ・多摩恵（森田望智）を想い続ける夜の男・海。トレードマークでもあるピンクの髪を黒に染め、アイドルらしいきらめきを封印して挑んだ佐久間は、やるせなくも切実な想いを胸に秘めた青年像を繊細に表現。監督から「今Snow Manが出てしまっている」と注意されるほど、自然と放ってしまうスター性を、自ら抑え込みながら役へと没入し、かげりを帯びた瞳で“報われぬ愛”を体現する。
シーンを重ねるごとに、その眼差しには痛みと希望が交錯し、観客の心を掴んで離さない。佐久間自身も「目を覆いたくなるような現実がありながら、友情や頼れる存在に救われる。映画を観た方にもそんな希望を感じていただけたらうれしい」と語っており、俳優としての新たな飛躍を印象づける演技となった。
一方、本作が俳優デビューとなる渋谷は、夜の街で暗躍するドラッグの元締め・サトウ役に挑戦。サトウという人物のバックグラウンドを掘り下げ、自分なりにプロファイリングしながら内田監督と話し合い本作に挑んだという。普段は腰の低い好青年として知られる渋谷だが、本作では冷酷さと人を惹きつける妖しいカリスマ性を見事に同居させ、堂々とした佇まいで“夜の帝王”を演じ切った。
現場では「今までにない緊張感を感じた」と語るが監督の「蛇のようにじっと見つめてほしい」という演出を受けて放たれる視線は、不気味さと抗いがたい吸引力を併せ持ち、スクリーン越しに観る者を圧倒する。初挑戦とは思えぬ落ち着きと存在感に、共演者の北川・森田からも絶賛の声が上がったという。
切ない愛を抱えた佐久間の“海”と、圧倒的なオーラを放つ渋谷の“サトウ”が交錯する瞬間は、見どころのひとつ。まだ誰も見たことのない彼らの化学反応は劇場で確かめることができる。
