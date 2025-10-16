JO1河野純喜、ビスケットブラザーズ・原田泰雅の“前髪ぱっつんチェンジ”を絶賛「カリスマだ！」
グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜が、きょう16日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜9：00※一部地域では後8：00〜）内企画「前髪ぱっつんチェンジ」に見届け人として出演する。
【写真】豪華だ⋯前髪ぱっつんチャレンジを見届ける河野純喜ら出演陣
「前髪ぱっつんチェンジ」は、今一歩抜けきれない芸能人が、現状を打破するために前髪をぱっつんにしてイメージチェンジする企画となる。今回参戦したのは、荒川（エルフ）、ハシヤスメ・アツコ、さとう珠緒、原田泰雅（ビスケットブラザーズ）。コンテスト受賞歴もあるスタイリストが集結するアピッシュ銀座が協力し、イメチェンした姿は、河野、陣内智則、當真あみ、中条あやみがランウェイで見届ける。
ギャル芸人として注目を集める荒川だが、ギャルタレント界はゆうちゃみやぱーてぃーちゃんなどまさに群雄割拠。「半端なギャルではいられない」と決意の断髪に挑む。當真は「かっこいいイメージがあるからどうなるのか」と疑心暗鬼だが、イメチェン後の仕上がりには会場中が「かわいい！」と拍手。企画史上最高のクオリティーに中条も「よりエルフ感が増した！」と絶賛する。
ハシヤスメはバラエティーで活躍するも少し落ち着いている現状に「もっとテレビに出たい」と参戦。人生初のぱっつんによる変貌ぶりには矢部も「すれ違ってもわからへん」と衝撃を受ける。約20年前「プンプン」とぶりっこキャラで大ブレイクしたさとうは、Z世代の河野から「ギャグかなんかですか？」と聞かれ、ショックを受ける。中条が「クールビューティー感が増した」と言う“大人プンプン”とは。
2022年『キングオブコント』で優勝した原田は、昨年上京したがブレイクしきれず、スタイリッシュでカリスマ性のある芸人を目指し断髪。仕上がりには河野が「カリスマだ！」、當真が「さわやかさが増している」と褒めるなか、中条は笑いが止まらない。
そのほか、「カーナビの声 誰か当てたらゴチになります！」企画も送る。
