女性誌「anan」が“時代を象徴するスター”を表彰する「anan AWARD 2025」が15日、都内で行われた。なにわ男子の大橋和也（28）が「スーパーアイドル部門」を受賞。8人組グループtimeleszが「大賞」に輝き、今田美桜（28）が「俳優部門」、お笑いコンビ見取り図の盛山晋太郎（39）が「ボディメイク部門」、プロ野球北海道日本ハムファイターズが「アスリート部門」を受賞した。

◇ ◇ ◇

「スーパーアイドル」大橋が有言実行の受賞だ。黒のスーツに黒く大きなちょうネクタイ姿でステージに登場。「スーパーアイドル部門」のトロフィーを受け取り、持ち前の笑顔がはじけた。

21年にはグループとして「ホープ部門」を獲得した。今年は個人として4年ぶりに授賞式に出席し「最初聞いた時はちょっと恥ずかしかったけれど、事務所に入った時から『スーパーアイドルになる』と言っていたので、1歩近づけたのがうれしい」と大喜びした。

受賞を聞いたメンバーからの反響について「マネジャーさんから聞いたのは、みんなでツッコんでいた」と、なにわ男子らしいほっこりしたエピソードも披露。自身の目標である「スーパーアイドル」の栄冠を手にしたことを「『夢がかなって良かったな』と言ってもらいました」と笑った。

今後の活動でやってみたいことを問われ、「写真集を出してみたいです」。壇上から「ananさん、お願いします！」とオーダーした。目指すは「全身バキバキで、大橋くんこんな一面があるんや」とファンが驚くような1冊。「全身を見せられるような筋肉を作りたい」と目標を掲げた。個人としてはもちろん、グループとしての夢もある。「なにわ男子の夢である海外での写真集も」とグループでの1冊を出すことも願った。【寺本吏輝】

○…オーディション企画で大きな注目を集めたtimeleszが大賞に輝いた。個人での大賞の受賞経験がある菊池風磨（30）は「グループで取るのはひとしおの喜び」と笑顔で話しつつ、「もう1回（オーディションを）やって16人組に…キリが良いから20人にする？」。まさかの構想を展開しメンバーから総ツッコミを受けた。

○…今田はNHK連続テレビ小説「あんぱん」でヒロインを演じ、世界陸上のアンバサダーも務めるなど活躍の幅を広げた。俳優部門受賞に「2025年は初めて経験することも多くて、その中で賞をいただいて、皆さまを楽しませることができたのかなと思います」今後は「ダークな役にも挑戦してみたいですね」といたずらっぽく笑った。

○…日本ハムを代表して田宮裕涼（ゆあ）捕手（25）と水谷瞬外野手（24）がビデオメッセージを寄せた。アスリート部門の受賞に田宮は「初めての撮影でもありましたし、すてきな賞をいただけてうれしいです」。水谷も貴重な機会に感謝し「今後、個人的に表紙を飾らせていただけるような選手になっていきたい」と大きな目標も掲げた。