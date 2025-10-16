子犬と成犬の可愛さ、愛おしさは異なるもの。あるチワックスさんのビフォーアフターが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で261万3000回再生を突破し、「お腹がびっくりするくらいぽんぽんで可愛い︎」「愛おしすぎて最高」「これは天使…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『手のひらサイズだった赤ちゃん犬が…』約1年後→語彙力を失うほど尊い『愛おしいビフォーアフター』】

手のひらサイズだった赤ちゃん犬

Instagramアカウント「inari_92124」の投稿主さんは、チワックスの『いなり』ちゃん、チワマルの『ちまき』ちゃんという2匹のわんこと暮らしています。今回は、いなりちゃんの驚きの成長記録について紹介しました。

いなりちゃんは、子犬のころ、手のひらに乗るほどの小ささだったそうです。あまりのあどけなさに、触るのが怖くなるほどだったとか…。

体はとっても小さいのに、お腹がまんまるなところもチャームポイントだったといいます。とくに食後は漫画のようにぽんぽんになり、投稿主さんをホッコリさせていたそうです。

現在の様子と比較した結果…

お迎えとともに用意したクレートは、子犬のころはそのまま部屋に出来るほど大きく感じていたといいます。中にご飯や水を置いても余裕があるほど、いなりちゃんは小さかったそうです。

しかし、成犬となったいなりちゃんは、想像を超えるほど逞しく成長しました。あんなに大きく感じていたクレートは、体を伸ばすとはみ出してしまうほど。ギチギチになりながらも気持ちよさそうに仰向けで寝ている姿からは、愛されて健やかに育ったことが伝わります。

これからも一緒に思い出を作ろうね！

昔は触るのも怖いほど小さかったいなりちゃん。人形のようにコロコロであどけないいなりちゃんも可愛かったけれど、現在のムチムチの姿も愛おしくて仕方ないそうです。

寝ている間にわしゃわしゃ触っても起きないほど、逞しい性格にもなりました。投稿主さんは、驚きの成長ぶりを見せてくれたいなりちゃんと、これからもたくさんの思い出を作っていきたいと綴っています。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「腕に抱きつくところに癒されました」「かわいすぎてフォローしました」「パピー期ってあっという間にすぎますよね」など沢山の反響がありました。

Instagramアカウント「inari_92124」には、いなりちゃん＆ちまきちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「inari_92124」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。