先住猫が呼びに来たのでついて行ってみたら、ワンコがリビングで気まずそうにしていて…？ハプニング発生時の2匹の様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万8000回再生を突破。先住猫の賢さとワンコのあざと可愛さに、絶賛の声が寄せられています。

【動画：猫に『はやくきて！』と呼ばれたので、ついて行ってみた結果→犬が…まさかのハプニングと行動】

先住猫が呼びに来たので、ついて行ったら？

YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」には、ポメラニアンの「ポテチ」くん＆先住猫の「レモン」さんの微笑ましい日常が投稿されています。この日、ポテチくんとレモンさんは飼い主さんに甘えながら、仲良く平和なひと時を過ごしていました。

遊んでいる途中で2匹が飽きてきたようなので、お昼寝をすることに。飼い主さんも休もうと思って寝室に行くと、すぐにレモンさんがやってきて何かを訴えるように飼い主さんをツンツン…。さらにレモンさんは「ちょっと来て。はやく～」とばかりにリビングに向かうので、ついて行ってみることに。

ワンコのトイレの失敗が発覚

飼い主さんがリビングに行くと、そこには何とも言えない表情を浮かべているポテチくんの姿が。そして最近洗濯したばかりのラグに、何かをこぼしたような汚れがついていたとか！どうやらポテチくんが粗相をしてしまった模様…。ハプニングが発生したことを教えてくれるなんて、レモンさんは驚くほどお利口さんですね。

一方、やらかした張本人のポテチくんは、「バレちゃった…」と気まずそうな様子でラグに近づいていったかと思うと、粗相した場所の前に立って汚れを隠そうとしたそう。イタズラがバレた子どものような行動に、思わず笑ってしまいます。

あざと可愛くて怒れない！

ポテチくんは今さら汚れを隠しても無駄だと気づくと、今度は飼い主さんの足の間に入ってピタッとくっつき、「怒らないで？」とアピールする作戦を開始。レモンさんもポテチくんの味方のようで、「許してあげて」とばかりに周りをウロウロしていたそう。

その後も「反省してます！」というお顔で飼い主さんをじっと見つめて、時々「許してくれた？」と問うように首を傾げていたというポテチくん。そのあざと可愛い姿とレモンさんの優しさを前にして、結局怒れなくなってしまう飼い主さんなのでした。

この投稿には「レモンさん、賢いし優しい」「あざといポテチくんかわいいw」「こんな可愛い顔されると怒れなくなっちゃうｗ」といったコメントが寄せられています。

ポテチくん＆レモンさんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。