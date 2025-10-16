「アガサ・クリスティー検定」例題も紹介。“愛される出版社”早川書房初の読者参加型イベント「ハヤカワまつり」潜入レポート！
2025年で創立80周年を迎えた早川書房は、9月14日・15日に記念イベント「ハヤカワまつり」を開催。2日間にわたり豪華ゲストを招いたトークイベントや物販、読者参加のイベントなどで盛りあがった。
■豪華ゲスト目白押しの2日間
1日目は、三谷幸喜さんと山崎玲奈さんによるトークイベント「アガサ・クリスティーを語る！」を皮切りに、二大SF作家による「神林長平と円城塔が、雪風について語るべきこと」や、香港で大ヒットを記録し日本でも話題となった映画「トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦」の原作者である余兒さんを招いた公開読書会など、ファンにはたまらない催しが続き、他ブースでは両日にわたりトークイベントに関連した書籍のフェアや、創立80周年を記念して総勢80名の著名人が推薦した〈ハヤカワ文庫の80冊〉フェアなどの販売。あわせて早川書房オリジナルブランドのグッズレーベルHAYAKAWA FACTORYの物販が行われた。
「アガサ・クリスティー検定」で出題された一部（答えは記事最後に）
1. 名探偵ポアロが推理の際に誇る脳細胞の色は？（ポアロシリーズ『ポアロ登場』より出題）
A. ピンク色
B. 銀色
C. 灰色
2. 老婦人マープルが参加した火曜の推理合戦会の人数は？（マープルシリーズ『火曜クラブ』より出題）
A. 6人
B. 8人
C. 13人
また、会場には早川書房から翻訳刊行された海外作家たちによる祝80周年の直筆メッセージが掲示され、ノーベル文学賞受賞者カズオ・イシグロやサイバーパンク小説の金字塔『ニューロマンサー』のウィリアム・ギブスン、そして『ファイト・クラブ』のチャック・パラニュークなどファンにはたまらない展示ばかりだった（ちなみに『ファイト・クラブ』の担当者は本作を復刊したくて早川書房に入社したという）。
■愛される出版社「早川書房」とは
早川書房は演劇書と海外文芸作品の翻訳出版を志した創業者早川清氏により1945年8月15日の終戦と時を同じくして創立。1947年に演劇雑誌『悲劇喜劇』を創刊し、1953年からミステリ作品、1957年にはSF小説の翻訳作品を刊行。戦後から現在まで長きにわたり海外のSF小説やミステリ、ノンフィクション、文学作品を翻訳し国内に紹介し続けてきた国内屈指の出版社である。ミステリではレイモンド・チャンドラーやアガサ・クリスティー作品、SFではフィリップ・K・ディック、文学ではノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロやヨン・フォッセなど、翻訳小説の代表作は枚挙にいとまがなく、また近年ではノンフィクションでもノーベル賞の物理学賞や経済学賞関連作の翻訳書を早川書房が手がけていたことが話題になるなど、国内でもひときわ大きな存在感を放つ出版社だ。
そんな歴史と個性をあわせ持つ早川書房だが、意外にも〈ハヤカワまつり〉のような読者参加型の単独イベントは今回が初めての開催だった。
トークイベント班リーダーで早川書房ミステリマガジン編集部の井戸本氏によると、創立80周年という節目に読者と早川書房社員を繋げる企画を実現したいという思いが実行班チームの結成時からあり、当初はトークイベントだけの企画だったものの、せっかくなら物販も、どうせなら二日間にしようと、企画の構想が膨らんでいき今回のようなイベントとなったという。結果的に総来場者約1300名に上り、アンケートでは90％を超える読者から「満足」という評価を得た。
また早川書房の面白いところは「早川書房のファン」という、作品だけでなく出版社に対してのファンもいることであり、三谷幸喜さんをはじめ、イベント登壇の依頼をゲストのみなさんが「早川書房なら」と快く引き受けてくれたという。読者もまた早川書房の社員と交流できることが来場の動機という人が多かったそうだ。このように、多方面から愛されているのが早川書房なのだ。
もちろん、早川書房創立80周年はこのイベントだけではない。
先述した80周年記念フェア〈ハヤカワ文庫の80冊〉では宇多田ヒカルさんや綾瀬はるかさん、映画監督の新海誠さんなど錚々たる顔ぶれの著名人80名が選んだ80作品をラインナップし、全国の書店で開催されている。
また同フェアのブックレットに登場しているのは今年から登場の早川書房オリジナルキャラクター「めくるふ」。同社創立以来の一貫した姿勢である「ONE AND ONLY」な本が好きな一匹狼である。
■早川書房からデビューした二人の対談
最終日となる2日目は池澤春菜さんと小説紹介クリエイターけんごさんによる「読んで、語る『アルジャーノンに花束を』」や、カズオ・イシグロ原作の映画『遠い山なみの光』公開記念として、同作の監督を務めた石川慶さんと文芸評論家の三宅香帆さんのトークイベントを開催。
そして本イベントの最後は小川哲さんと逢坂冬馬さんによる対談。小川さんは2015年に『ユートロニカのこちら側』で第3回ハヤカワSFコンテストを受賞し作家デビューし、2023年に『地図と拳』（集英社）で直木賞を受賞。逢坂さんは2021年に『同志少女よ、敵を撃て』でアガサ・クリスティー賞を受賞してデビュー。同作は第166回直木賞候補になり、最新作『ブレイクショットの軌跡』では今年の第173回直木賞でも候補作となった。ともに早川書房からデビューしたお二人による対談は「ハヤカワまつり」の最終日のトリを務めるにふさわしく、作家を目指した理由から作家論、そして創作術にいたるまで硬軟織り交ぜた対談で会場を沸かせた。
デビューまでの経緯について、小川さんはまず専業作家になりたいという動機から逆算してデビューまでの戦略を練り自己分析し、当時作品として自信のあったSF作品で早川書房に『ユートロニカのこちら側』を投稿しデビュー。あくまでデビューの手段としてSFというジャンルを選んだその考え方は、SFに囚われずにジャンルを横断するこれまでの小川さんの作品を眺めれば納得である。そして逢坂さんは小川さんのデビュー2作目となる『ゲームの王国』を読んで「小川哲ショック」と呼ぶほどの衝撃を受け、この作品が『同志少女よ、敵を撃て』を執筆するきっかけとなったと告白。また小川さんによる逢坂さんの最新作『ブレイクショットの軌跡』評では、過去2作と比べて最もレベルの高い作品で今年の上半期トップと評価し、逢坂さんが3作目に何を書くのかに関心があったと語った。
来場者からの質問では作家志望者への投稿のアドバイスや、最新作『火星の女王』（10月22日発売予定）がNHK放送100年特集ドラマの原作となる小川さんと、早川書房のコミックレーベル〈ハヤコミ〉で自著がコミカライズもされている逢坂さんのお二人に、メディアミックスにおける原作者のスタンスなど興味深い質疑が交わされた。
最後にこれからの早川書房について、逢坂さんは20年後の100周年記念のイベントにも参加できるよう作家を続けていきたいと語り、小川さんは次の100周年記念イベントでも自分が参加したいと思えるような良い本を出し続けている出版社でいてほしいとの言葉で「ハヤカワまつり」の最後を締めくくった。
アガサ・クリスティー検定の例題の答え
例題1 C：灰色
例題2 A：6人
取材・撮影・文＝すずきたけし