女優でタレントの黒柳徹子のYouTubeチャンネルが10月11日に更新。黒柳が所有するこだわりの「白ブラウス」の数々が紹介された。

「【美しき白の世界！】徹子の白ブラウスコレクション！」と題した動画で黒柳は、オークチュール・ビーズ刺繍デザイナーの田川啓二氏と共演。今年5月から6月にかけて黒柳はファッションを中心に多彩な自身のコレクションを展示する展覧会「GLAM ―黒柳徹子、時代を超えるスタイル―」を開催したが、その時に白ブラウスのコーナーも作っていた。

そんな経緯がありつつ、田川氏は「結構このブラウス（のコーナー）が評判だったようです。お若い方から皆さん、興味を示された方が多いということで。今までYouTubeでこの白いブラウスはご紹介をしてこなかったので、今回GLAM展から戻ってきたので、改めてこの白いブラウスをじっくり見てみましょう」と今回の動画の趣旨を語った。

まず田川氏が「徹子さんにとって白いブラウスとはどんなものでしょうか？」と質問すると、黒柳は「何でも見たらすぐ欲しくなるものです。何はともあれ、好きなの。白いブラウスというものが。戦争中、こういうものはなかったじゃない。白い服なんて。こんなキレイなレースとかを見ると、『わぁ！ステキ！』って。何はともあれ“欲しい”って思っちゃう」と話した。田川氏が「トラウマ的な現象から購入に繋がるところがある？」と聞くと、黒柳は「すごくあります」と返した。

スタジオに並んでいた白ブラウスは全て黒柳が所有しているものだそうだが、かなり細かい刺繍が施されており、相当なこだわりが感じられる。糸で刺繍されていたりカットワークが施されてあったり、美しい一品に黒柳も「すごくきれいね」と改めて惚れ惚れしていた。

すべてが白い素材で作られているため遠目で見るとどんなデザインになっているかわからないが、近くで見ると、芸術的ともいえる圧巻の作りが確認できる。黒柳が米・ニューヨークの古着屋で購入したブラウスもあり、1枚の生地でピンタックと刺繍が混ぜて作られている。繊細な作りに田川氏も「スゴくない？」と唖然としていた。

一口で「白いブラウス」と言っても奥が深いものだと思わせてくれる本動画。視聴者も驚きの連続だったようで「こんなに手のこんだ白ブラウス見たことないです！」「どれも意匠が凝らされたものばかりで、流行に左右されない美しいものばかりで素敵です」「目が寄ってしまうほど、美しく繊細なレースのブラウス」などの声がコメント欄に寄せられていた。

そして自分で購入したものを「あらステキ！」と何度も言ってしまう黒柳のチャーミングな姿は必見だろう。気になる人はぜひ動画をチェックしてみよう。

