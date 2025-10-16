乳がん手術の入院前にやることは？ 手術を控えた50代漫画家が事前説明を受ける／50代おひとり様、５％の希少乳がんになりました
『50代おひとり様、５％の希少乳がんになりました』（ナヲコ：著、寺田満雄：監修/KADOKAWA）第6回【全6回】
【漫画】『50代おひとり様、５％の希少乳がんになりました』を第1回から読む
「体力はそこそこあるし」健康診断をおろそかにしていたアラフィフの漫画家。更年期始まりかけとはいえ、今まで大病にかかったことのない著者が告知されたのは、「5％の希少乳がん」でした。急に始まった治療と入院。「自分の経験が誰かの参考になれば」と、お金や体に関する気づきや学びを丁寧にコミックエッセイで振り返ります。女性なら知っておきたい乳がんにまつわる情報を描いた治療体験『50代おひとり様、５％の希少乳がんになりました』をお届けします。
