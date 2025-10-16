6 コラム：古代イスラエルの歴史「出エジプト」とはどんなものだったのか──加藤隆さんによる『旧約聖書』再入門 【ＮＨＫ別冊100分de名著】

加藤隆さんによる「旧約聖書」と「一神教」への再入門 #6

いまなお終わることのない宗教対立。そのルーツとは何なのでしょうか？



ユダヤ教で成立し、キリスト教、イスラムへと引き継がれる「一神教」的態度とは？ 「何もしてくれない」神が、なぜ「神」であり続けるのでしょうか？ 『NHK別冊100分de名著 集中講義 旧約聖書 「一神教」の根源を見る』では、千葉大学文学部教授の加藤隆さんと、その謎に迫ります。



「旧約聖書」「一神教」への再入門となる本書より、そのイントロダクションと第1講「こうして神が誕生した」全文を特別公開します。（第6回／全6回）



「出エジプト」、カナン定着

「イスラエル民族」は、はるか遠い昔から、いわば「自然的に」存在していたのではありません。紀元前十三世紀に生じたと考えられる、いわゆる「出エジプト」の出来事において、「ヤーヴェ」という神を神とする集団が成立して、「イスラエル民族」「ユダヤ民族」の核となったと考えるのが、まずは順当です。



「出エジプト」というのは、当時のエジプトから、「奴隷状態」にあって苦しんでいた人々が、集団で逃亡したという事件です。モーセという人物が、指導的な役割を果たしたとされています。



当時のエジプトには「奴隷制度」はなかった、という議論もあるようです。専門家が見ると、そうなのかもしれません。しかし、聖書の記述では、彼らは「奴隷状態にあって苦しんでいた」というように書かれています。客観的な制度がどうであったかを見ることと、現実がどうであったか、また現実がどのように捉えられていたかは、別個の問題なのかもしれません。



逃亡した者たちは、「非エジプト人」であるという点ではだいたい共通していたようですが、それ以外には、雑多な者たちの集まりでした。奴隷が逃亡したら、それを野放しにはできない、というのは常識的なことだと思われます。この時には、エジプト軍が追いかけてきました。一方は、寄せ集めの者たちです。他方は、当時の最高の文明国の軍隊です。この逃亡は失敗に終わって当たり前でした。しかし、逃亡は成功します。聖書には、この逃亡に際して、神によってさまざまな奇跡的な出来事が生じたとされていますが、そのようなことよりも、まずは逃亡が成功したということが、ほとんど奇跡的なことだと言えると思われます。



逃亡に成功した集団は、おそらくモーセの強力な指導が与かって、「ヤーヴェという神が、自分たちをエジプトから救い出した」と考えて、一致して「ヤーヴェ」を自分たちの神として崇拝することになります。ここに、「ヤーヴェ」を神として崇拝するということで団結する「神の民」が生じました。これが「イスラエル民族」の核になります。



脱走した集団は、この後、半世紀ほどの間、荒野を移動する生活を送ります。聖書の言い方では、「四十年間、荒野をさまよった」といった言い方になります。その後、モーセが亡くなり、後継者のヨシュアを指導者とする集団が、「ヨルダン川の向こう」（つまり、砂漠の側）から、当時「カナン」と呼ばれる地域に侵入します。だいたいのところ、現在「パレスチナ」と呼ばれている地域にあたります。「カナン」には、先住民がいました。先住民のすべてが最後まで抵抗したのではなく、侵入者グループと仲間になる者たちもいました。そして、「出エジプト」以来の侵入者と、先住民で彼らの仲間になった者たちが、共に定住の生活をすることになります。これが「カナンヘの定着」です。「カナン」は「神が民に約束した土地」だという位置づけが、おそらく後世になって生じます。



「出エジプト」は、「神が民をエジプトから導き出した」という出来事であり、「カナンヘの定着」は、「神が約束の土地を民に与えた」という出来事だと位置づけられます。この二つの出来事を通して、神と民のつながりが生じました。言い換えるならば、「神」と「民」の「出会い」が生じたということになります。さらに言い換えるならば、「民」は「自分たちに恵みを与える者」として「神」を発見し始めた、ということになります。



本書『別冊 ＮＨＫ１００分de名著 集中講義 旧約聖書』では、



・第１講 こうして「神」が誕生した

・第２講 「創造神話」の矛盾

・第３講 人間は「罪」の状態にある

・第４講 なぜ神は「沈黙」したのか

・第５講 神の前での自己正当化

・第６講 「沈黙」は破られるのか



という全6回の講義を通して、旧約聖書という一神教の根源を探っていきます。



■『別冊 ＮＨＫ１００分de名著 集中講義 旧約聖書 「一神教」の根源を見る』（加藤 隆 著）より抜粋

■脚注、図版、写真、ルビは権利などの関係上、記事から割愛しております。詳しくは書籍をご覧ください。

※本書における「旧約聖書」からの引用は著者による訳です。



TOP写真：GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート



著者

加藤 隆（かとう・たかし）

１９５７年生まれ。ストラスブール大学プロテスタント神学部博士課程修了。神学博士。東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻博士課程修了。現在、千葉大学文学部教授。専門は、聖書学、神学、比較文明論。「神的現実」（ディヴィニティ）と諸文明の関係についての関心からスタートして、「愛」の現実、「美」の現実へも関心が広まってきた。著書に、La pensée sociale de Luc-Actes, Presses Universitaires de France, Paris, 1997、『新約聖書はなぜギリシア語で書かれたか』（大修館書店、１９９９）、『一神教の誕生』（講談社現代新書、２００２）、『旧約聖書の誕生』（筑摩書房、２００８／ちくま学芸文庫、２０１１）、『歴史の中の『新約聖書』』（ちくま新書、２０１０）、『武器としての社会類型論』（講談社現代新書、２０１２）など。

※すべて刊行時の情報です。

