現役アイドルと思えない迫力にクギ付け…LIGHTSUM・チョウォン、美貌に目が行く肩丸出し衣装【PHOTO】

K-POPガールズグループLIGHTSUM（ライトサム）のメンバー、チョウォンの美貌際立つ衣装姿が話題だ。

【写真】チョウォン、想像絶するド迫力ボリューム

LIGHTSUMの公式インスタグラムでは最近、韓国国旗や黒いハートの絵文字などとともに、チョウォンが写る数枚の写真が投稿された。

公開された写真には、黒を基調に華やかなデザインが施された衣装に身をまとったチョウォンが写っている。デコルテ部分が大きく開き、華奢な肩のラインや二の腕をあらわにしつつ、カメラにポーズを披露している。

そんな衣装姿からは、ボリューム感抜群のスタイルの良さもあらわになり、見る者の目を引く。韓国の“びしょ濡れフェス”こと「ウォーターボム」でのパフォーマンスから「次世代のウォーターボム女神」の一人と呼ばれるだけあって、圧巻の美貌が人々を虜にしていた。

（写真＝LIGHTSUM公式Instagram）

なおチョウォンは最近、LIGHTSUMメンバーのサンア、ジュヒョンとともにNetflix映画『K-POPガールズ！ デーモン・ハンターズ』の劇中歌『Golden』をカバー。10月9日にグループ公式SNSを通じてカバー映像が披露され、多くのファンから注目を集めていた。

◇チョウォン プロフィール

2002年9月16日生まれ。本名ハン・チョウォン。大邱（テグ）広域市出身。2018年にMnetのサバイバル番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位6位圏内に入ったが、後に発覚した“不正操作”の影響で13位となりデビューを逃した。2021年にLIGHTSUMのメンバーとして正式デビューし、グループではメインボーカルを担当。高い歌唱力と抜群のスタイルで注目を集めている。