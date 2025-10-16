今日16日の最高気温は、全国的に前日と同じか低くなるでしょう。九州をはじめ西日本は所々で真夏日の予想です。関東など東日本は平年並みか低めとなるでしょう。東北は前日より大幅に低く、季節が急に前進しそうです。

昼間の気温 前日と同じか低い 特に東北は気温差大

今日16日(木)は、低気圧や前線の通過に伴い、雨雲や雷雲が発達しやすくなります。

九州から東北にかけて、落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。北海道は夜に所々で雨が降るでしょう。おおむね晴れる沖縄も、にわか雨の可能性があります。





最高気温は、全国的に昨日(15日)と同じか低くなるでしょう。沖縄と九州、四国は今日も30℃以上の真夏日の所が多く、中国地方と近畿も広く25℃を超える見込み。この時期としては高い状態が続くでしょう。東海と関東、北陸3県は20℃から23℃くらいで、平年並みか低めの予想です。新潟県と東北、北海道は、昨日より低い所が多くなるでしょう。特に、仙台をはじめ東北の太平洋側は大幅に低く、秋が急に深まりそうです。

各地の服装指数

沖縄と九州から近畿にかけて、まだ半袖など夏の装いが活躍するでしょう。

東海と関東、北陸は、昼間は長袖のシャツやカットソーなどで、朝晩は薄手のジャケットなど羽織る物があると良さそうです。

東北と北海道は、昼間も気温があまり上がらず、上着が欠かせないでしょう。



今日は広く大気が不安定で、急な強雨に注意が必要な状況です。ザッと強い雨が降ると、実際の気温よりも体感温度が下がります。重ね着のできるものや、ストールなどの小物を持っておくと安心です。



なお、服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどんな服装が適しているか提案するものです。人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安ではありますが、お出かけの際の参考になさってください。