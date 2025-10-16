なんと、数トンが「わずか1キログラム」に…驚愕の「純ウラン235の臨界質量」。ゴルフ・ボール1個ほどで、原子爆弾への可能性が開ける

「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？

核分裂の発見（1938年）から原爆投下まで、わずか6年8ヵ月。「物質の根源」を探究し、「原子と原子核をめぐる謎」を解き明かすため、切磋琢磨しながら奔走した日・米・欧の科学者たち。多数のノーベル賞受賞者を含む人類の叡智はなぜ、究極の「一瞬無差別大量殺戮」兵器を生み出してしまったのでしょうか。

近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう解説したロングセラーが改訂・増補され、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』として生まれ変わりました。

前回の記事でご紹介したように、天然ウランによる核分裂連鎖反応が困難を極めたことから、核分裂を起こしやすいウラン235の比率を高めた「濃縮ウラン」への期待が高まっていきました。そうした状況のなか、叔母のリーゼ・マイトナーを助けて核分裂発見に貢献したオットー・フリッシは、核分裂を起こしやすいウラン235の純度を100パーセントに高めて連鎖反応を起こすことを模索しはじめました。

今回は、フリッシの挑戦について見ていきます。

ウラン235は、どれくらい必要なのか

純度100パーセントのウラン235をいったいどれほど用意すればよいのか。

減速材を必要とするウラン238を主体とする天然ウランではなく、純度100パーセント（濃縮度100パーセント）のウラン235だけによる分裂連鎖反応を構想したオットー・フリッシ*がまず考えたのは、このことだった。

核分裂から生じた高速二次中性子のすべてが、他の原子核にそのまま100パーセントの確率で吸収されて分裂を起こすとは限らない。

「表面積が最小になる」形とは？

最も考慮すべきは、高速二次中性子がウラン235の塊を外れて、分裂を起こさないまま逃げていってしまうことである。

外部に漏れ出ていく中性子の数が多すぎると、分裂連鎖反応の持続が難しくなり、多数の原子核を分裂させることができなくなる恐れがある。

連鎖反応の主役を演じるのは中性子であるから、中性子の損失は最小限度に食い止めなければならない。ウラン塊の外へ漏れ出ていく中性子の数は、その塊の表面積が大きいほど多くなることは言うまでもない。

一方、分裂から生じる二次中性子の数が、ウラン塊中の原子核が多いほど大きいこともまた自明である。塊の体積が大きいほど中の原子核数も多く、分裂数（したがって二次中性子数）も多くなる。

面積が長さの2乗にしたがって増加していくのに対し、体積は長さの3乗にしたがって増加していくから、長さが2倍になると面積は4倍に、体積は8倍になる。したがって、体積が大きいほど表面積の占める割合は小さいということになる。

中性子が外部に漏れ出ていく割合は、表面積が小さいほど小さくなるので、ウラン塊の中でできるだけ多くの核分裂を起こし、同時に塊の表面から外に逃げていく中性子の数をできるだけ少なくするためには、塊の体積をできるだけ大きくし、その表面積を最小にすることである。

与えられたある体積に対し、表面積が最小になるのは球形であるが、ともかくも中性子の外部への漏れをできるだけ小さくし、中性子数と分裂数をできるだけ大きくするためには、可能なかぎり大きな体積を持つウラン235の塊を用意しなければならないことがわかる。

「臨界質量」とはなにか

中性子の漏れを考慮に入れても連鎖反応が持続し、連鎖反応がネズミ算式に急増していって、きわめて短い時間内（10万分の1秒以下）に膨大な数の原子核が分裂を起こす必要最小量のウラン235を「臨界質量」、あるいは単に「臨界量」という。

言い換えれば、原子爆弾となりうるための分裂性物質（この場合はウラン235）の最小量を臨界質量というのである。

臨界質量の値は、中性子の漏れる割合と核分裂確率（分裂核断面積）とに大きく左右される。中性子の漏れが大きいほど臨界質量は大きくなるし、また、分裂を起こす確率が小さいほど臨界質量は大きくなる。

ここまで考えが及んだフリッシは、原子爆弾の設計にはまず、この臨界質量を計算によって決定しなければならないと気づき、早速計算に入った。

フリッシとパイエルスの出会い

ちょうどこの1940年頃、フリッシはバーミンガム大学でルドルフ・パイエルス（1907〜1995年）という当時32歳のユダヤ人理論物理学者と知り合った。

パイエルスは1930年頃に、ハイゼンベルクの下でドイツでの研究に従事したことがある。1933年以降は、ロックフェラー財団の援助でイギリスのケンブリッジ大学に来ていたが、ユダヤ人であるパイエルスは、ナチスのユダヤ人狩りが始まったことを契機に、そのままイギリスに滞在することになってしまったのだった。

パイエルスもまた、核分裂連鎖反応の爆弾への応用に興味を持っており、フリッシと出会った1940年ごろに、すでにウランの臨界質量を理論的に算出していた。

ところが、パイエルスはウラン235ではなく、ウラン238の高速中性子に対する連鎖反応を考えていたので、その臨界質量は天然ウランに対するものであった。

1940年の段階では、核分裂連鎖反応の確認実験すらできていなかったのであるから、核分裂に関する詳細な実験データは手に入らず、パイエルスが、減速材を使わなければ天然ウランでも原子爆弾が可能であると考えたのも無理からぬことであった。

「天然ウランなら数トン」が「100パーセントのウラン235なら１kg」…パイエルスの計算

パイエルスの計算では、天然ウランの臨界質量は数トンと出た。数トンの爆弾を搭載できる爆撃機は、当時はまだ存在しなかった。

パイエルスが算出した天然ウランの臨界質量をフリッシはすでに知っていたが、フリッシ自身、ボーア＝ホイーラー核分裂理論を読んでいたので、「減速材を使わなくても、天然ウランを使った原子爆弾は果たして可能か」という問いについて疑問に思っていたことだろう。

フリッシは、どんなエネルギーの中性子に対しても核分裂を起こす純度100パーセントのウラン235を使った原子爆弾を考えていたのである。

同じバーミンガム大学にいたオットー・フリッシとルドルフ・パイエルスは、共通の研究目的を持っていたことから、やがて共同研究をするようになった。

しかし、核分裂連鎖反応に関するデータがきわめて乏しかったため、二人はボーア＝ホイーラー核分裂理論を参照しながら、純度100パーセントのウラン235の高速中性子に対する分裂確率（分裂核断面積）の値を推測した。

それをもとにウラン235の臨界質量を計算してみたところ、約1kgという値が出た。1kgという物質の量は、小さな子どもでも楽々と持ち上げられる量である（綿1kgもウラン1kgもまったく同じ重さである！）。

摂氏20度におけるウランの質量密度は、18.95gである。この値を使って球形のウラン1kg（1000g）の直径を計算すると、約4.6cmと出る。ゴルフ・ボールより少し大きい程度のサイズだ。

粘土を丸めて直径4.6cmの球を作っても、その重さはとても1kgに及ばない。ウランは、それだけ密度が高いということになる。

原子爆弾の「起爆」

臨界質量以上の純度100パーセントのウラン235であれば、宇宙線などからもたらされる少数の（おそらくは1個でも）中性子がそのウラン塊に入り込んだだけで、ただちに分裂連鎖反応が起こり、爆発してしまうリスクを秘めていることである。

ここでフリッシとパイエルスは、「原子爆弾の起爆」という問題を考えることとなった。

次回は、フリッシとパイエルスの前に立ちはだかる「原子爆弾の起爆問題」についてお送りします。

