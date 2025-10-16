おうち時間がもっと楽しく！煮る・焼く・蒸す、これ1つでOK！【ル・クルーゼ】オーブン・IH対応の鋳物ホーロー鍋がAmazonで手に入る！
煮る・焼く・蒸す、これ1つでOK！【ル・クルーゼ】オーブン・IH対応の鋳物ホーロー鍋がAmazonで手に入る！
ル・クルーゼの鋳物ホーロー鍋の特長は、優れた熱伝導と蓄熱性。ゆっくりムラなく熱が入り、食材が煮崩れせず、甘みや旨みをぐっと引き出す。
長年の研究で進化したドーム型のフタは、熱と蒸気が食材を包み込むよう。90年の歴史の中で、美味しさを作る機能はそのままに、無駄を削ぎ落とし、毎日使いやすいフォルムに進化。
フタの3カ所にある細かなスチームポイント。ゆっくり均一に蒸気が抜けるため素材の雑味を外に逃がし、旨みを引き出す。また、効果的に蒸気を逃がすことで吹きこぼれなどを防ぐ。
長年のエナメルコーティング技術で美しい色の開発、耐久性や使いやすさを追求。臭いや汚れがつきにくく、衝撃にも耐えられるよう進化。
