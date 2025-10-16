ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

煮る・焼く・蒸す、これ1つでOK！【ル・クルーゼ】オーブン・IH対応の鋳物ホーロー鍋がAmazonで手に入る！

ル・クルーゼの鋳物ホーロー鍋の特長は、優れた熱伝導と蓄熱性。ゆっくりムラなく熱が入り、食材が煮崩れせず、甘みや旨みをぐっと引き出す。

長年の研究で進化したドーム型のフタは、熱と蒸気が食材を包み込むよう。90年の歴史の中で、美味しさを作る機能はそのままに、無駄を削ぎ落とし、毎日使いやすいフォルムに進化。

フタの3カ所にある細かなスチームポイント。ゆっくり均一に蒸気が抜けるため素材の雑味を外に逃がし、旨みを引き出す。また、効果的に蒸気を逃がすことで吹きこぼれなどを防ぐ。

長年のエナメルコーティング技術で美しい色の開発、耐久性や使いやすさを追求。臭いや汚れがつきにくく、衝撃にも耐えられるよう進化。