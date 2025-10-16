じつは「畑の感染症」の犯人は、氷の中にいる微生物…なんと、空気中の水蒸気から「氷をつくる菌」がいる。その衝撃の能力

私達の目には見えませんが、空気中には多くの微生物が飛び交っています。

こうした空気中に存在する微生物「大気微生物」は人類にとって最も身近な微生物であり、私達の健康にも少なからず影響を与えています。さらに、近年の研究では地球の気候、物質循環、そして生命の誕生と進化にまで大気微生物が貢献している可能性が明らかになってきました。

そんな「見えざる小さな巨人」、大気微生物とは一体どんな生き物なのでしょうか？

その正体に迫ったブルーバックスの『空飛ぶ微生物』から、興味深いトピックの数々をご紹介していきましょう。

前回は、雲のでき方を通して、氷雲のもととなる氷粒の核「氷晶核」に微生物が関与していることをご説明しました。ところで、霜による農作物の被害「霜害（そうがい）」は、一般的には低温化による被害と認識されますが、じつは霜の氷晶核にひそんでいる微生物が絡んでました。今回は、氷晶核にひそむ微生物を追っていきます。

＊本記事は 『空飛ぶ微生物』 (講談社・ブルーバックス）の内容を、再構成・再編集のうえ、お届けします。

農作物の「霜害」をめぐる衝撃の発見

さきに述べたように、微生物などの生体粒子が、実大気での氷晶核に占める割合は大きく、雲形成に強くかかわっている*とみなされてきたわけですが、一方で、このように強い氷晶核として働く候補が、植物の表面からも発見されてきました。

＊「微生物が雲形成に強くかかわっている」参考記事：誰でも知っている「雲は水蒸気」。なら、最初の水蒸気は、どうして集まったのか…じつは、「生物が雲をつくっていた」という、衝撃の観測結果

農作物の「霜害（そうがい）*」は、気温が0℃以下になると起こり、形成された氷粒が植物の表面組織を壊します。霜の氷が生じる気温は0℃からなので、上空よりは高めです。

＊霜害：低温下で、空気中の水蒸気が凝華してできた氷の結晶により、植物が凍結して傷む被害が出ること。霜は、地中の水分が凍ってできる霜柱は含まない

霜害にあった植物は感染症にかかりやすくなり、やがて枯死します。この感染症の原因菌の氷をつくる能力（氷核活性）を調べると、水滴は0℃からマイナス10℃の間で氷になりました。そもそも、霜をつくっていたのが感染菌だったのです。感染菌は自ら氷粒をつくり、氷で組織を傷つけ、傷から植物の栄養分を吸い上げていたわけです。

特に、細菌のシュードモナス・シリンゲや真菌のフザリウム・アキュミナタムなどの感染菌は非常に高い氷核活性をもち、0℃で氷を形成する株も得られています。この高い活性から、これらの菌はスーパー氷核活性菌といえます。やがて、大気研究者が植物感染菌の氷核活性に目を付け、感染菌が大気中を浮遊し、氷晶核になるのではないかと考えられるようになりました。

実際に、植物の多い森林環境で採集した大気粒子からは、マイナス5℃からマイナス10℃の高い氷核活性をもつ微生物が分離培養されています。森林の上空500ｍからも、氷核活性の高いフザリウム属やシュードモナス属の株が得られ、凍結温度がマイナス5℃と高い氷核活性を示しました。

強い氷核活性をもつ微生物は、森林内から上空にかけて漂っているのです。これら森林の大気微生物であれば、氷雲が生じはじめるマイナス5℃でも氷晶核として充分に機能します。

残る「マイナス5℃からマイナス15℃の領域」の謎

しかしながら、森林に浮遊する微生物の種組成をメタゲノム解析で調べると、高い氷核活性をもつ株とその種は、全体の数％程度あるいは検出限界以下と、占める割合はわずかです。しかも、微生物は同種であれば必ずしも活性をもつとは限りません。このようなマイナーな微生物群が実大気での雲形成に貢献しているのかと疑問を唱える研究者もいます。

一方、優占種やその他多くの微生物は、培養されても凍結温度がマイナス15℃以下と弱い活性しか示しません。すると、やはりマイナス5℃からマイナス15℃のような高温度領域で働く氷晶核は未知のままということになります。

ところが、これらの問題をブレイクスルーする微生物が地上に普遍的に生息していたのです。しかも、空気中を漂うすべての微生物が、地上の微生物から「ある物質」を手に入れることで「キャラ変」して、高い氷核活性をもつ可能性も出てきました（鍵となる地上の微生物については、拙著『空飛ぶ微生物』で詳しく説明したので、ぜひお読みください）。

ここでは、氷晶核の機能について分子レベルでみていきたいと思います。

シュードモナス属やフザリウム属が、高い温度で氷をつくれるわけ

これまでお話ししたように、多様な大気微生物のうち、シュードモナス属やフザリウム属などのほんの一部の微生物のみが、高い氷核活性を示します。ところで、なぜこれらの選ばれし種だけが、他の微生物に比べて高い温度で氷をつくることができるのでしょうか。

その秘密は、微生物が生成するタンパク質にあります。

水が氷になる時、液体で自由に動き回っていた水の分子が集まり固定され、固体の結晶となります。結晶化した水が、氷なのです。純粋な水は零下でも液体を維持しますが、ここに既に氷になった結晶を入れると、その結晶が鋳型となって、隣接する水分子が次々と結晶化し、連鎖的に氷になっていきます。水分子が、一部の氷の結晶に倣って整列し、水全体が固体の氷になるのです。

微生物が死しても機能する、氷核活性タンパク質

代表的な氷核活性細菌であるシュードモナス・シリンゲは、氷の結晶構造とよく似たタンパク質を生成します。このタンパク質はInaZ（ice nucleation protein Z）と呼ばれ、水温0℃の水に加えると、水は瞬時に氷になります。

しかも、InaZは、シュードモナス・シリンゲの細胞膜表面に散在し、細胞外の液体や外気と接触しやすくなっています。細胞表面のInaZに水分子が集まり、そこを起点に氷が生じ、氷粒ができるわけです（図「氷核活性タンパク質 InaZ」）。

そのため、微生物の生き死ににかかわらず、InaZさえあれば氷粒は形成されます。InaZのような氷核活性成分のみが上空を漂い、氷雲形成に関与しているのかもしれません。

また、シュードモナス・シリンゲは、海外のスキー場などでは降雪剤に利用されています。この細菌は植物感染菌ですので、生きたまま環境中に散布できませんが、細菌細胞から抽出したInaZのみが、アメリカ合衆国では降雪剤として「スノーマックス」という名で販売されています。

ただ、今のところ、氷核活性タンパク質が特定され構造まで決定されているのはシュードモナス・シリンゲのみであり、高い氷核活性をもつ他の微生物種、フザリウム・アキュミナタムなどについては氷核活性物質を特定する研究は進んでいません。高い氷核活性をもつ微生物の多くも、シュードモナス・シリンゲと同様の氷核活性機能をもっているのだろうと推測はされています。

しかし、タンパク質であるInaZは90℃以上の高温では変成し氷核活性を失ってしまうのに対し、フザリウム・アキュミナタムでは、高温でも氷核活性が維持されます。InaZとは異なる、高温に強い脂質や糖など別の化学成分で構成された氷核活性成分も大気ではたらき、多様な成分が複合的に氷雲形成に関わっているのかもしれません。

