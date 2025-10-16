【お出かけには雨具を】

きょう（木）は広く雨が降り、北陸や東北を中心に大雨になるおそれがあります。本降りの雨のところが多く、特に北陸は傘が役に立たなくなるような非常に激しい降り方となるおそれがあります。また、東北は風も強まり、次第に横殴りの雨になるところがあるでしょう。北海道も夜を中心に雨雲がかかりやすくなりそうです。一方で、九州南部と沖縄は夏空が広がるでしょう。

【24時間予想降水量（〜あす朝・多いところ）】

120ミリ 北陸

100ミリ 東北・近畿・四国

【北日本と東日本は秋らしく上着必須、西日本は季節外れの暑さ続く】

きょうの各地の予想最高気温

札幌 :17℃ 釧路 :12℃

青森 :18℃ 盛岡 :14℃

仙台 :17℃ 新潟 :20℃

長野 :21℃ 金沢 :25℃

名古屋:23℃ 東京 :20℃

大阪 :27℃ 岡山 :26℃

広島 :27℃ 松江 :23℃

高知 :30℃ 福岡 :30℃

鹿児島:32℃ 那覇 :32℃

【金曜日は全国的に晴れ】

あす（金）は全国的に晴れそうです。土曜日と日曜日は再び雨が降り、風も強まって荒天になるおそれがあります。あすの日差しを有効に活用をしてください。

また、週末の雨をきっかけにして来週は寒気が流れ込んでくるので、衣替えの準備をしても良いでしょう。来週は秋のファッションを楽しめる日が多く、西日本の極端な暑さも落ち着きそうです。北日本は冬用タイヤの準備も早めにしておくと良いかもしれません。