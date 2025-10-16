バスは、地域の人々の移動手段として重要な役割を果たす存在です。しかし、一般社団法人交通環境整備ネットワーク相談役の佐藤信之さんは、「近年、多くのバス会社で運行本数削減や路線の廃止が相次いでいる」と語ります。そこで今回は、佐藤さんの著書『日本のバス問題-高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ』から抜粋してご紹介します。

ツアーバス制度と高速バス類似サービス

高速バスの分野で、本来の乗合許可を受けて運行するのではない、いわゆるツアーバスが勢力を拡大していった。

ツアーバスは、旅行会社が企画して参加者を募集し、貸切バスを借り切って運行するもので、通常の企画旅行と変わらず、規制するのが難しかった。

２０００年（平成12年）に「道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律」が公布され、２００２年２月に施行されたが、これは道路運送法の免許基準としていた需給調整条項を削除するものであった。それまでの需給調整条項は、事実上の参入障壁となっていた。

さらに２００５年７月に国土交通省自動車交通局は、ツアーバスは、乗合高速バスと類似の２地点間の移動が目的であっても、正規の貸切契約を交わして運行するものであるから、道路運送法違反ではないとの判断を示した。ただ、旅客数に応じて運賃を収受する場合には、旅客運送の無許可営業が考えられると付け加えた。

つまり貸切バスは、本来一車貸が原則であり、個々に運賃を徴収するものは乗合類似サービスとして問題となるというのである。ただしツアーバスの場合は、旅行会社は乗客１人１人から運賃を収受するものの、貸切バス会社には旅行会社から一車分の代金が支払われるわけであるから、問題はないということになる。

また２００６年６月の通達「ツアーバスに関する取扱いについて」では、貸切バスは営業エリアが規定されていることから、発地か着地のいずれかが営業区域内であれば、途中で旅客の取り扱いをすることも道路運送法的に問題ないとの考えを示し、ツアーバスに対する理解を示す形となった。

しかし現実には抵抗も強かった。とくにツアーバス開始初期には、旅行業者として道路運送法の規制を回避して都市間でバスを運行したことから、既存のバス事業者から路線バス類似行為としてしばしば批判された。

ツアーバスの原型である帰省バスやスキーバスは、バス会社自体が旅行業を持つかグループの旅行会社を使って会員を募集していたもので、ツアーバスと同じ手法で運行していたが、あくまでもバス事業が本業の会社による運行であった。

これに対して、新しく登場したツアーバスでは、バス会社にとってはそれまでパートナーであった旅行会社が競争相手として登場してきたため、バス会社は困惑した。しかもツアーバスは激安でサービスを提供したため、バス会社としては競争にならなかった。

路線バスの利用者が減少し、厳しいなかで、それまで収益源であった都市間高速バスがツアーバスの登場で減収となったので、バス会社の痛手は大きく、抵抗も熾烈であった。

ツアーバスの事故

このようなツアーバスの市場の拡大と２００２年（平成14年）の参入規制の緩和が重なって、小規模の貸切バス会社が増えた。わずかな台数のバスを用意して新規参入し、旅行会社が設定する都市間ツアーバスの下請けをした。

いわば個人企業であるが、仕事量が増えると経営者は自らハンドルを握って寝る間を惜しんで運転した。２人乗務が必要な長距離運行時には家族に手伝わせることもあり、助手は大型二種免許を持たないことが多く、経営者が１人で全行程を運転し、過労が募っていった。安全意識の低い事業者も参入して、重大事故が増加していった。

２０１２年４月29日、群馬県藤岡市の関越自動車道の上り線で、ツアーバスが居眠り運転のため側壁に衝突して乗客７名が死亡した。

大阪府豊中市のハーヴェストホールディングスという旅行会社が企画・募集したツアーバスで、運行したのは千葉県印西市の陸援隊という貸切バス会社であった。

陸援隊は、主に成田空港発着の中国人の観光客を運んでいたが、この運転士は陸援隊の社員ではなく、必要の都度呼ばれてハンドルを握っていた。

それだけにとどまらず、自分で４台のバスを所有して、陸援隊の名義で営業車のナンバープレートを取得し、無許可で貸切バスの営業をしていたことが判明して、道路運送法違反で摘発され、有罪の判決が下された。陸援隊の社長も名義貸しにより、道路運送法違反として逮捕され、有罪判決を受けている。

この運転士は、自分の所有するバスの運転をするかたわらで、陸援隊からの要請で長距離のツアーバスの運転をしており、睡眠をろくにとらずにハンドルを握って、居眠り運転で事故を起こしたのであった。

ツアーバスの分野で違法行為が横行していることが明らかになり、国が適切に安全規制を行ってこなかったことが問題となった。

この事故に止まらず、小規模の貸切事業者は収益を確保するために無理して旅行会社から受注する傾向があり、運行の安全性が損なわれていた。

ツアーバスをはじめ、貸切バスのたびたびの重大事故の発生から、運転士の労働条件が劣悪だとして、２０１３年８月、国は「交替運転者配置基準」を改定して、交替運転士が必要な基準を厳格化した。以下の場合、２人乗務が必要となる。

（1）拘束時間が16時間を超える場合

（2）運転時間が２日を平均して１日９時間を超える場合

（3）連続運転時間が４時間を超える場合

（4）運転者１人当たり昼間５００km、夜間４００kmを超える場合

（5）昼夜走行を行う場合に６００kmを超える場合

新高速バス制度の創設

さらに国土交通省は、２０１３年（平成25年）４月、「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」を策定して、新たに規定された新高速乗合バスへ定路線型のツアーバスを移行させることになった。

新高速乗合バスの運行事業者として許認可を受けたものは49社（すべて株式会社ないし有限会社）で、43都道府県、１９７路線、１日当たり７２１便である。また高速乗合バスの管理の受委託の許可を受けた貸切バス事業者は30社となる。



同年７月31日の深夜出発便から新高速乗合バスの制度が開始された。

新高速乗合バスは、旅行会社が企画・募集したものであっても、乗客は直接運行する貸切バス会社と運送契約を交わすことが求められた。旅行会社が旅行商品として会員を募集して都市間でバスを運行することはできず、貸切バス会社と乗客の間の運送契約を代行するだけとなる。

また高速バスを運行する乗合バス会社が繁忙期に続行便などのために貸切バスを借りて走らせる場合、乗合バス会社は貸切事業者への委託について国の許可が必要となった。

高速乗合事業者に対しては、新たな規制がなされた。乗合バス会社が貸切バスに運行を委託するには、安全確保は委託した乗合バス会社が責任を持つこと、受託する貸切バス会社は、（1）運輸開始後３年以上が経過していること、（2）過去１年間重大・悪質な法令違反で処分を受けていないこと、（3）過去の行政処分歴が一定期間以内にないことが要件として定められた。

また、委託できるのは、委託者（乗合バス会社）の高速乗合バス事業の原則２分の１以内（一定の場合は３分の２以内）となる。

一方で需要動向に応じた柔軟な運行を可能にするため、運行計画、運賃・料金の事前届の期限を、30日前から７日前に短縮した。

さらに高速乗合バスの割引運賃については、運賃タイプごとに、上限額と下限額の幅による届け出を可能にした。また下限額は上限額の80％以上とし、過度な運賃の引き下げ競争がないようにした。

ツアーバスから始まったＷＩＬＬＥＲ

ＷＩＬＬＥＲは、１９９４年（平成６年）、大阪市北区に設立された第１種旅行業「西日本ツアーズ」が始まりであった。２００１年７月に西日本ツアーズが企画する募集旅行として貸切バスをチャーターして、都市間高速バスのサービスを開始した。

２００５年、西日本ツアーズは、株式移転により西日本ホールディングスを設立、翌年１月には東京都に移転してＷＩＬＬＥＲ ＡＬＬＩＡＮＣＥに名称を変更した。

この頃には、一般貸切旅客運送事業の許可を得て、自社でも観光バスを保有するようになり、全国で30路線74便を運行していた。

村瀬茂高（「瀬」は正しくは旧字体）代表取締役がマスコミの取材に答えているところでは、利用者のニーズに応じた座席を開発して、女性を中心に若者の支持を獲得していったという。従来の交通事業者は交通モードにかかわらず、需要に応じてサービスを提供するもので、需要自体を生み出す、マーケティングという発想がなかった。ＷＩＬＬＥＲはマーケティングでニーズを掬い上げて、潜在需要（価格に敏感な若い女性など）を顕在化させたのだという。

２０１９年（令和元年）12月期で20路線、年間利用者３０９万人、保有バス台数２２９台という規模まで成長した。

ＷＩＬＬＥＲにとって転機となったのが、国鉄の特定地方交通線と地方新線を転換した第三セクター北近畿タンゴ鉄道の運行主体の公募に応募したことであるという。

北近畿タンゴ鉄道は、京都府と兵庫県が出資した第三セクターであるが、年間８億円という大きな金額の赤字を出していた。これを上下分離し、北近畿タンゴ鉄道はインフラ部の維持管理に専念し、運行だけを公募したのであった。

もともと行政がまる抱えで経営していたわけであるが、行政は、鉄道事業のような企業経営の特性はなく、ことに経営効率化という視点での経営改善のノウハウがない。そこで現在の第三セクターの意識改革を進めるよりも、現に実績のある民間企業に事業経営を任せようということになった。そこで手を挙げたのがＷＩＬＬＥＲであった。

ＷＩＬＬＥＲはＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳを設立して、通称「京都丹後鉄道」、略称を丹鉄として、２０１５年４月に運行を開始した。丹鉄を経営するなかで、これからは地域交通だと気が付いたという。

この意味するところは、都市間輸送中心から、都市、地方を問わず地域交通に目を向けていくということなのだろう。鉄道だけで地域の移動は完結せず、バスやタクシー、自家用車が必要である。そこで、交通オンデマンドアプリの「モビ」に思いが至った。

このアプリは、複数の配車のオファーを組み合わせて、最適な経路で乗合サービスを提供するもので、公共交通によるドア・ツー・ドアのサービスにもつながることになるかもしれない。まず丹鉄沿線で経験を積んで、大都会へ持ち込もうという考えを持っているという。

