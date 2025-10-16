◆ 「本来の働きをしてくれたら郡司が4番で、レイエスを支えてほしい」と期待

「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第1戦を、延長戦の末に落とした日本ハム。15日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、第2戦のキーマンに注目した。

解説の齊藤明雄氏は「今日は郡司裕也があまり良くなかったので郡司と言いたいんですけど、郡司が打ち取られた後を打っている清宮幸太郎。清宮がちょっと元気よくいかないといけないんじゃないかな」とこの日4打数無安打だった清宮の名前を挙げた。もう1人の解説・大矢明彦氏は「やはりレイエスですね。一番頼りになるポイントゲッターなので、引き続き今日みたいに右方向にしっかり打てる打撃をやると、相手がすごく攻めるのを苦労する」と同点弾を放ったレイエスに期待を込めた。

さらにMCの高木豊氏は「明日はレイエスはある程度避けられる場面だったら全部避けてくると思う」と推測し「郡司がこの状態（5打数無安打）でしょ、そしたら郡司の所に比重がかかると考えると、もう郡司が打たんことにはどうもならんなと。パンチ力もあるし勝負強さもあるから、本来の働きをしてくれたら郡司が4番で、レイエスを支えてほしいんですけどね」と指摘した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』