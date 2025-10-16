「まだ総理だからね」

10月14日、総理官邸を表敬訪問したのは、ティーン向けファッション誌「nicola（ニコラ）」の専属モデルで、アイドルユニット「リコリリ」のふたり。メンバーの崎浜梨瑚さんと中瀬梨里さんはいずれも中学3年生だという。

【写真を見る】満面の笑顔で中学3年生アイドルとの記念撮影に応じる石破総理。熱烈なキャンディーズファンとしても有名だ。

ふたりが冒頭のあいさつのなかで、

「本日はお忙しいなかお時間を頂戴し誠にありがとうございます。日本の先頭に立ち、ご活躍して頂いた石破総理……」

と切り出したころ、辞任する意向を表明している石破茂総理が、

「まだ総理だからね」

と返して笑いを誘うひと幕も。

「リコリリ」の崎浜梨瑚さん（左）と、中瀬梨里さん（右）と写真に納まる石破首相

リコリリのふたりは日本のティーンを代表して官邸まで感謝を伝えにきたそうだが、石破総理の関心はもっぱら「中3」というところに集中した。

「中学3年生か。高校受験はたいへんだね。10月も終わりだから、もう行きたい高校は決めたの？」

2人が元気よく「決めました！」と返事をすると、そこから意外な展開に。高校受験を控えたアイドルに、なんと総理が“勉強法”を指南し始めたのだった。

「これはえらいことになった」

「私は50年以上も前に私立の高校に入ったけど、それなりに勉強しないといけないよね。その高校の過去問ってあるじゃないですか。だいたい試験問題を考える先生は変わらない。おなじ先生が去年も今年も問題を作るわけです」

興味深そうに聞き入るリコリリのふたり。総理が続ける。

「だから、そんなに変わった問題は出ないんですよ。で、私は10年間の過去問ばっかり勉強していました。11月、12月、1月の3カ月はそればっかりでしたね」

はたして、受験の結果はというと、

「英語と国語は予想した通りの問題が出ましたね。ところが、どうも数学だけ問題を考える先生が変わったらしくて……。これはえらいことになった、と。半分くらいわからなかったね（笑）」

とはいえ、無事に合格を果たしたという石破総理。

「行きたい高校の過去10年間の問題を何度も何度もやるのがいいんだと思います。頑張ってください」

アイドル活動と並行して高校受験に挑む多忙なアイドルにエールを送っていた。

デイリー新潮編集部