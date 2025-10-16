アメリカのトランプ大統領は、インドのモディ首相がロシア産の石油の購入を停止することに合意したと話しました。

【写真を見る】「インドがロシア産石油の購入停止に合意」トランプ大統領が表明

トランプ大統領

「私はインドがロシアから石油を購入していることに不満だったが、モディ首相はきょう、ロシアからの石油購入を停止すると約束した。これは大きな一歩だ。次は中国にも同じことをさせないといけない」

アメリカのトランプ大統領は15日、インドのモディ首相がロシア産石油の購入停止をトランプ氏に約束したと説明しました。

そのうえで、購入停止の実行は「すぐにはできない。少し時間がかかる」とも話したほか、“ロシアとウクライナの戦闘が終わればインドは石油の購入を再開するだろう”とも指摘しています。

トランプ氏はインドによる石油の購入がウクライナ侵攻を続けるロシアを経済的に支えていると問題視し、インドへの関税を50％に引き上げるなどして購入を停止するよう、圧力をかけていました。

トランプ氏は中国に対してもロシア産石油の購入を停止するよう求める考えを示しています。