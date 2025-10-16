“春高バレー出場”蒔埜ひな、『blt graph.』に水着グラビアで初登場 「和洋折衷」の世界観で撮影
春高バレー出場経験を持つ俳優の蒔埜ひな（まきの・ひな）が、10月31日発売の「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社）に水着グラビアで初登場した。アスリートとして培ったしなやかなスタイルと、俳優としての柔らかな表現力が融合した撮り下ろしは、蒔埜の新たな魅力を鮮やかに映し出している。
【写真】お風呂場で美ボディを披露する蒔埜ひな
今回のテーマは「和洋折衷」。情緒あふれる日本家屋を舞台に、モード感漂う衣装とともに撮影が行われた。伝統的な空間にモダンなスタイリングが重なり、凛とした佇まいの中にもどこか温かみを感じさせる仕上がりとなっている。水着姿では、鍛えられた健康的なボディラインをしなやかに披露。スポーツで培った芯の強さが、美しく洗練された姿として表れている。
蒔埜、は2004年2月12日生まれの高知県出身。KAMPAIに所属。高校時代には春の高校バレーに出場するなど、運動神経抜群の経歴を持つ。「ミスオリエンタル2023」に四国代表として出場し、特別賞を含む8つの賞を受賞した。
同号では、デビュー以来グラビア界の最前線を走り続ける沢口愛華が表紙＆巻頭を飾っており、若手から実力派まで豪華な顔ぶれが揃う一冊となっている。
