アンドエスティHDが自社ECに競合他社を誘致　流通総額1000億円のトータルプラットフォーマー目指す

アンドエスティHD（旧アダストリア）が、ビジネスを新たなステージへと進化させる。自社ECプラットフォーム「アンドエスティ（and ST）」に「ニューバランス（New Balance）」を9月末に誘致したほか、10月にはユナイテッドアローズの「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS）」やジュンの「アダム エ ロぺ（ADAM ET ROPÉ）」など5ブランド、ICL手掛ける「アフタヌーンティー リビング（Afternoon Tea LIVING）」を相次いで導入。アンドエスティHDと同じくマルチブランド戦略をとっている競合他社も巻き込んで、小売企業からファッションを軸にしたトータルプラットフォーマーへの転換を図る。

国内アパレル企業売上高ランキングで現在第3位につけている同社は、新たな戦略ヴィジョンとして「ファッション業界をコネクトする 競争を超えて、共創する未来へ」を策定。ランジェリーブランド「ピーチ・ジョン（PEACH JOHN）」やアイウェアブランドの「ゾフ（Zoff）」を出店させるなど、かねてより進めていた自社ECサイトのオープン化を更に深化させるため、同社の木村治代表取締役社長自らがプレゼンに出向き、ニューバランス、ユナイテッドアローズ、ICL、ジュンといった4社との協業を実現させた。

既に実店舗や自社ECという販路を持つ各社がアンドエスティに出店する背景には、それぞれの狙いや思いがある。10月15日に開催された戦略発表会に登壇したニューバランスジャパンの江川英孝常務取締役は「現状、客層によって売上のバランスが偏っており、若年層や女性へのアプローチを強化するのが課題と考えている。若年層に強い訴求力を持つアンドエスティに出店することで、弱点をカバーできると考えている」とコメント。アンドエスティの会員は30代以下が約半数を占めるほか、女性が多いという特徴があり、ニューバランスのニーズに合致した形だ。

ユナイテッドアローズの岩井一紘OMO本部長は「2000万人を超える会員基盤や、スタイリング投稿サービス『スタッフボード』を活用できるのが魅力」と語る。ICLの岡本昌和ECディレクターは「スタッフボードなど、顧客に積極的に何かを届けようとする姿勢に共感した。ブランドの価値を丁寧に伝え、顧客との深い信頼関係を構築したい」と意気込む。ジュンの渡辺明利専務取締役上席執行役員は「両者の強みが違うので、相乗効果を狙える。出店ブランドとの会社の垣根を超えたコラボレーションができたら面白い」と期待感を口にした。

他社を巻き込んで横のつながりを作る今回の取り組みは、アンドエスティHD木村社長のアパレル業界全体に対する思いが根底にある。「今はアパレル全体で10兆円の市場規模があった頃とは違う。1社で利益を独占する時代は終わった。大切なのは利益をシェアし、業界全体を盛り上げていくことだ」。知名度の高い他社ブランドを誘致することで、結果的に顧客が流れてしまう可能性はあるが、「それよりもお客さんにいかに楽しんでもらうかが大事。ECも進化していて、商品を載せれば売れる訳ではない。新しいことに挑戦し続けないと生き残れない」と話した。今後も相乗効果が狙えるブランドを積極的に誘致し、業界を横断するプラットフォームの整備を目指す。

◆目指すは流通総額1000億円、自社クレカや銀行もスタート

アンドエスティHDは、今後エンタメ、ファイナンスといった領域外の事業にも進出し、ファッションとリンクさせることで売上拡大を図る。9月にはアンドエスティと楽天ポイントの連携をスタート。従来のドコモ「dポイント」と合わせて、アンドエスティで買い物をすると3者のポイントが一気に貯まる「トリプルポイント」を業界で初めて導入した。他社の経済圏とコネクトしてシームレスな買い物体験を提供する狙いだ。

また、10月には「みんなの銀行」アンドエスティ支店をオープンするほか、12月には自社クレジットカード「and ST CARD」の発行を開始する。クレジットカードはアンドエスティグループでの買い物で2％、その他の買い物で1％のポイントを付与。日常的に顧客とのタッチポイントを作ることで「毎日訪れたくなるプラットフォーム」を構築し、2030年までにアンドエスティの流通総額1000億円（2025年2月期は403億円）を目指す。