ブルーベル・ジャパンが「メルセデス・ベンツ」のフレグランスを取り扱い

ブルーベル・ジャパンが、「メルセデス・ベンツ（Mercedes-Benz）」のフレグランスを取り扱う。オードトワレ、オードパルファムなど4種を揃え、同社のオンラインフレグランスセレクトショップ「ラトリエ デ パルファム」で10月22日から販売する。

4種は、「メルセデス・ベンツ フォーメン オードトワレ」（120mL 1万5950円）、「メルセデス・ベンツ マン オードトワレ」（30mL 7480円、50mL 1万1770円、100mL 1万5180円）、「メルセデス・ベンツ オードパルファム」（50mL 1万2540円、100mL 1万6610円）、「メルセデス・ベンツ ザ・ムーブ オードトワレ」（60mL 1万1550円、100mL 1万4520円）で、高いステイタスとエレガントな存在感を与える。

フォーメン オードトワレは、2012年に登場したメルセデス・ベンツ初のフレグランスで、どんなシーンにも欠かせない洗練された男らしさとエレガンスを体現。ヴァイオレットリーフやウォーターアコード、ベチバーなどを使用したウッディ フレッシュ調でタイムレスな魅力を放つ。

マン オードトワレは、すべての目を惹く、映画スターのような輝きからインスパイアされたフレグランス。アンブレットシードやローズウッドなど、希少な成分を配合した、男性のためのアイコニックな香りだ。

オードパルファムは、特徴的なスタイルを誇る完全なる勝者からインスパイアされ、成功のエンブレムを反映したシグネチャースタイル。カルダモンやフゼア、トンカビーンが引き寄せる、独特な官能性を与える。

ザ・ムーブ オードトワレは、常に行動的なミレニアル世代のスピリットを反映した、初めての行動の後押しをしてくれるようなフレグランス。アップルブロッサムやゼラニウム、トンカビーンなどのアロマティックで刺激的なノートが特徴となる。

