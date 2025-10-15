ファッションメディア「ロフィシェル」がバーをオープン オリジナルカクテルとフードを提供
グローバルファッションメディア「ロフィシェル（L'OFFICIEL）」が、コーヒーショップ「ロフィシェル コーヒー（L’OFFICIEL COFFEE）」の3階に、バー形態の「ロフィシェル バー（L’OFFICIEL BAR）」をオープンする。営業開始日は10月17日。
◾️L’OFFICIEL BAR
ロフィシェル コーヒーは、今年4月に媒体初のコーヒーショップとしてオープン。3階からなる店舗の空間デザインは建築家の芦沢啓治が担当し、ロフィシェルの雑誌を模した「マガジンケーキ」（1400円）や、ゲイシャ種の豆を使用した「L’OFFICIEL BLEND」（1000円）、ウィスキーにコーヒー豆を漬け込んだ「COFFEE HIGHBALL」（900円）などのメニューを用意している。
ロフィシェル バーでは、ブランドの美学を体現したというオリジナルカクテルとフードを提供。カクテルは、「L’O Pink Lady」「L’O Purple Classic」「L’O Sunshine Day」「L’O Gets in Your Eyes」「L’O White Romance」といった5つのメニュー（各1928円）を用意し、フードはトリュフチップス（888円）や、チーズ（888円）、フォアグラムースを使用したモナカ（888円）などを展開する。
◾️L’OFFICIEL BAR
オープン日：2025年10月17日（金）
営業時間：16:30〜23:30
定休日：月曜日・火曜日
所在地：東京都港区北青山3-8-5