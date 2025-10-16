この記事をまとめると ■1980年代のアメリカではガソリンは「水より安い」といわれていた ■現在の南カリフォルニアのガソリンは1ガロン（約3.78リットル）5ドル目前の高値水準になっている ■製油所爆発により再びガソリン価格高騰の恐れがありBEVに注目が集まるかもしれない

かつては1ガロン80セントだったこともある

かつてアメリカでは「水より安い」といわれたガソリン。筆者が初めて南カリフォルニアを訪れたのは1989年のこと。アメリカで初めて自分で借りたレンタカーは日産セントラ（サニー）で、日本ではトラッドサニーとも呼ばれたモデルである。

借り出してしばらくしたとき、燃料計を見るとタンク半分ほどまで減っていたので初めてセルフ式スタンド（当時の日本はフルサービスが当たり前）で給油を行った。アメリカでははじめにキャッシャーへポンプナンバーを告げて現金を渡すことで給油開始となる（渡した金額以下で満タンになるとお釣りがもらえる／いまは給油機でクレジットカード決済可能）。満タンになって給油機に表示された料金はわずか約4ドルだったのをいまも鮮明に覚えている。

しかも、1ガロン（約3.78リットル）あたり80セントもいかなかったのである。当時のレートで円換算しようと思ったら、1989年の円相場は１ドル137円だったので約548円だった（いまは約150円、円もだいぶ弱くなったなぁ）。まさに日本で原チャリ（原動機付自転車）に給油する感じだと当時思ったことをよく覚えている。

時代は変わり日本では平成から令和となり、南カリフォルニアのガソリン価格も際立って高値傾向が目立っている。本稿執筆時点での全米平均での1ガロンあたりのガソリン価格は3.152ドル（約472円／1リッターあたり約124円）となっている。一方、カリフォルニア州の平均ガソリン価格は4.642ドル（約696円／1リッターあたり約184円）とほぼ日本並みとなっている。もともとカリフォルニア州では、州内産原油での精製ガソリンの割り当てや他州とのガソリン成分の違いがガソリン価格を他州より高めているといわれてきた。

さらに、日本でも需要の多い幹線道路のバイパスやクルマ社会が進む地方都市のほうが、東京都心部など特殊な地域を除けば、需要が多く生活必需品でもあるためガソリン価格の割高感が目立つが、カリフォルニア州、とくに南カリフォルニアではその傾向も強いようである。

しかし、南カリフォルニアでも治安のいい場所と悪い場所など、隣り合っていても業者間でガソリン価格が大きく異なっており、さらにクレジットカード決済などよりは現金決済のほうが、手数料の関係だと思うが、安くなっているのも一般的となっている。

そうはいっても、世界情勢などを加味してもここのところの南カリフォルニアのガソリン価格は高値傾向が目立っている。このままいけば来年、つまり2026年に再び訪れると87オクタンの一番安いガソリンでも1ガロンあたり5ドル超えが当たり前となっているかもしれない。

製油所の爆発事故でさらにガソリンが高騰する？

地元報道のなかには、この高値傾向を助長しているのが州内の製油所の閉鎖による縮小も一因にあるとしていた。カリフォルニア州は2035年にICE（内燃機関）新車の販売禁止を進めている。つまり、将来的には州内のガソリン需要は大幅に減少に転じる（新車販売を禁じるが所有は禁止していないため）として、製油所の閉鎖などの整理を段階的に進めているというのである。

供給量がやんわりとでも縮小すれば、もちろん小売価格に跳ね返るのは当たり前。前述したとおり、だからといって他州で精製したガソリンで補てんするということもできない。環境保護団体の陰謀説も冗談半分で囁かれているが、割と近いノリでガソリン価格の高値安定が続いているようにも筆者は感じている。

そのような状況下、2025年10月2日夜に短期的であるがガソリン価格を急騰させる可能性のある出来事が起こった。ロサンゼルス市近郊にある製油所が原因不明（本稿執筆時点）による爆発炎上したのである。テレビニュースではダウンタウンあたりからの定点カメラでもはっきりと爆発炎上している様子が映し出されていた。

過去にも製油所が爆発したことで一時的にガソリン供給が急減してガソリン価格が1ガロン当たり10ドル以上となり、まさにパニック状態に陥ったこともある。さっそく今回もガソリン価格高騰への懸念も報じられていた。

州内の製油所に突発的なトラブルが起こっても、他州精製のガソリンを転用することもできないので、単純に需要と供給（便乗値上げもあり？）だけでガソリン価格が急騰してしまうのである。過去にはガソリン価格高騰時期にトヨタ・プリウスが飛ぶように売れたといった都市伝説を聞いたことがあるので、今回ならばBEV（バッテリー電気自動車）が飛ぶように売れるかもしれない。

本稿執筆時点では爆発炎上原因や復旧にかかる期間などがはっきりしていないのだが、そのなかで報道では短期的に平均価格で50セント（約75円）ほどの価格上昇の可能性が高いとしていた。日常生活のほぼすべての移動をクルマに頼るのだから、短期的とはいえガソリン価格の高騰は家計へのダメージも大きい（通勤交通費なども基本出ないので）。「水より安いガソリン」は、もはやアメリカ人のなかでもこれをリアルで体感しているひとはほとんどいない。