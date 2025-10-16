【MLB】ブルワーズ1ー5ドジャース（10月14日・日本時間10月15日／ミルウォーキー）

【映像】山本由伸、意表を突く”4球”→打者が混乱

10月14日（日本時間10月15日）に行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ2回戦、ミルウォーキー・ブルワーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由伸が、“スプリット4連投”で相手主砲から三振を奪った場面が話題となっている。

2-1、ドジャース1点のリードで迎えた4回裏・ブルワーズの攻撃。この回先頭の4番クリスチャン・イエリッチに対して山本は、初球、外角遠いところへと決まる146km/hのスプリットで見逃しを誘ってストライクを先行させると、続く2球目は、内角低めのボールゾーンへ沈む148km/hのスプリット。これをイエリッチは見送ってカウント1-1にとなったものの、続く3球目は、2球目とほぼ同じコースへと決まる148km/hのスプリット。

これには意表を突かれたのか、さすがのイエリッチも空振りし、カウント1-2となると、最後は真ん中のストライクゾーンから、手元で急激にボールゾーンへと落ちる148km/hのスプリットを振らせ、いとも簡単に三振に打ち取ることとなった。コースこそ違えど、ほぼ同じ速度のスプリットを4連投することで、相手チームの主砲を簡単に仕留めた山本にファンからは「なんで！？」「まさか4連投」「えげつない」「精密機械すぎる」「さすがのイエリッチもお手上げやな」「同じコースに同じ速度の同じ球種を投げるとか」といった様々な反響が巻き起こることに。

山本といえば、コントロールはもとより、球速でさえも自在に操る投球術が特長とあって、状態の良いときは、打者から見ると、ホームベースの直前まで直球か落ち球かも“ほぼ判別不能”。今回、イエリッチから奪ったこの三振は、まさにそんな山本らなではの卓越した技術力がよく現れた場面であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



