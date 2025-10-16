15日、東京の最高気温は20.3℃とこの秋最も低くなりました。今週後半の予想最高気温を見ると、17日は26℃、18日は25℃となっています。しかし、来週は21日が18℃、22日は19℃で、20℃を下回る日も出てくるということで、“夏じまい”のチャンスとなっています。

そこで、夏に活躍した3つのアイテムの夏じまいを紹介します。

■エアコン掃除、3つの手順 注意点も

この夏に大活躍したエアコンは、暖房に向けた準備をする必要があります。

パナソニック「エオリア」利用者のデータがあります。

全国47都道府県で今年夏の3か月間、エアコンを使った時間は1000時間以上となっています。一番利用時間が長かったのは沖縄県でおよそ1439時間です。

去年までの3年間と比べて今年、利用時間が増えた都道府県は、1位が北海道、2位が青森県、3位が滋賀県となっています。北海道は異例の暑さで、前年より1日平均およそ1.5時間、利用時間が増えたということです。

夏のエアコンの稼働時間が長くなると、内部に湿気がたまりカビのエサとなるホコリが増えます。今年は特にメンテナンスが必要な年と言えるかもしれません。

エアコンのフィルターを掃除しないと、暖房を使う1シーズンの電気代が8000円以上、多くかかってしまう場合もあるといいます。夏じまいの掃除こそ念入りにやってほしいとのことです。

エアコンの掃除を自分で行う際、3つの手順があります。

●送風運転を3〜4時間

内部を乾燥させることがカビ対策につながるので非常に重要です。

●フィルターのホコリを掃除機で吸う

●風が出てくる場所の見える部分だけを拭き掃除

3つもできないという人は、送風運転だけでもやってほしいということです。冷房の結露で内部に水分がたまってしまうので、送風で乾燥させることが非常に重要だということです。

注意点もあります。「見える部分だけ拭き掃除」というのは、エアコン内部を洗浄液などを使って自分で掃除することは推奨していないそうです。

誤った掃除方法で内部に洗浄液が残ることで、故障の原因につながってしまうということです。内部については、プロに任せるというのも1つの手だといいます。

ハウスクリーニング業者「ベアーズ」によりますと、エアコン掃除の依頼は、夏前と大掃除シーズンの年末前が多いそうです。10月くらいから依頼が増え始めるというので、予約がとりやすい今が狙い目だといいます。

小型扇風機は、しまう前に電池の残量を50％程度にするのが良いということです。

電池に詳しい電力中央研究所の池谷知彦工学博士によると、充電満タンは避けたほうがいいそうです。バッテリー内部の化学反応が進みやすくなり、バッテリーの劣化が進むということです。

逆に0％のまま長期間放置すると放電してしまい、次に使う時に充電そのものができなくなる可能性があるそうです。

劣化が進むと、電池が膨らんで出火の可能性もあるといいます。

■日傘は洗う？

傘メーカーによると、晴雨兼用のはっ水加工がされている日傘の場合、折りたたむ時に手に塗ったハンドクリームや日焼け止めがついて、はっ水しづらくなることがあるそうです。

傘の汚れを水やぬるま湯のシャワーで洗い流し、陰干しをして完全に乾かすことが大事です。