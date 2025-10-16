NPBでは15日、CSファイナルステージ第1戦の2試合が行われました。

セ・リーグでは、阪神とDeNAが激突。阪神の先発・村上頌樹投手がピンチを作りながら5回無失点と粘ると、打線は6回に近本光司選手が内野安打で出塁、さらに犠打で2塁へと進み、森下翔太選手の打席で3盗を成功させます。すると森下選手がタイムリーヒットで先制。その後、佐藤輝明選手もヒットで続き、1、3塁とすると、2アウトとなりますが、小野寺暖選手もタイムリーで2点目を奪いました。6回以降は継投に出た阪神。及川雅貴投手、石井大智投手、岩崎優投手と盤石リレーで完封勝利を飾りました。

パ・リーグはソフトバンクと日本ハムが対戦。両チームの先発投手が6回まで無失点ピッチングを披露します。ソフトバンク先発のモイネロ投手は、7回も無失点におさえると、打線はその裏に野村勇選手のソロで先制。しかし8回からマウンドに上がった松本裕樹投手がレイエス選手にソロを浴び、同点に追いつかれます。それでも延長10回には、1アウト満塁のチャンスをつくると、最後は山川穂高選手がレフトへのヒットでサヨナラ勝ちを収めました。

これでリーグ優勝チームが1勝のアドバンテージを含め2勝、日本シリーズへあと2勝としました。