山本はリーグ優勝決定シリーズ第2戦で完投

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発登板。9回1失点でメジャー初完投をマークし、チームを5-1の勝利に導いた。111球の熱投。ポストシーズン（PS）の完投勝利は球団21年ぶりの快挙だった。試合後歓喜に沸くドジャース関係者と山本の姿を、米識者が伝えている。

エースの投球だった。初回に先頭打者弾を浴びるもその後は圧巻のピッチングだった。抜群の制球力とスプリットを軸に凡打の山。9回111球で被安打はわずか3。7奪三振1失点でチーム21年ぶりとなるPS完投勝利を飾った。

グラウンド上のインタビューでは噛みしめるように試合を振り返った山本だが、バックヤードでは喜びを爆発させたようだ。MLBネットワークの番組「クイック・ピッチ」でホストを務めるアビー・ラバーさんは自身のXで、「ヤマモトがクラブハウスを出て記者会見に向かう際に私は後ろにいた」と告白した。

続けて「ドジャースの家族や友人たちがファンのトンネルのように並んでいて、彼が通ると皆一斉に歓声をあげ、叫び、ハイタッチを交わした…なんて特別な瞬間だろう」とつづり、喜びを爆発させた山本の様子を明かしていた。



（THE ANSWER編集部）