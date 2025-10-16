内田理央、チューブトップ水着姿が魅力全開！「最高」「常夏の女神」と反響
女優・内田理央が、15日にインスタグラムを更新し、チューブトップのビキニ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】デジカメでもスマホでもどっちでもいい！ 水着姿の内田理央が美しすぎる
内田は「常夏」と、ビーチで夏を満喫中の姿を公開。チューブトップのビキニ姿で、浜辺でポーズを取る姿や、海の中で大はしゃぎする姿が収められている。なお、内田によると「3枚目までがデジカメで 最後の2枚がスマホなの」「写真撮ってこのあとすぐ全身ドボンしました」と、撮影の裏側も公開している。
スタイル抜群の内田の姿に、コメント欄には、「美しいまさに常夏の女神像」「最強可愛い」「かわいい」「最高です」「可愛いらしさと大人の色気水着姿にダウンですよ！」といった絶賛が寄せられている。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。2020年スタートのドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系）では主演も務めた。
引用：「内田理央」インスタグラム（@rio_uchida）
