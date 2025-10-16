東京ストリートのエッセンスがふんだんに盛り込まれた1足。ミズノとヴァイナルアーカイブが再会！

ミズノがスポーツ分野で培ってきた機能性や技術と、現代的なデザインを融合させたミズノスポーツスタイルから、デザイナーの大北幸平氏が手掛けるファッションブランド・VAINL ARCHIVE（ヴァイナル アーカイブ）とのコラボスニーカー第2弾が登場！

10月17日に発売予定の「WAVE RIDER 10 VA」（2万4200円）は前作に続いてVAINL ARCHIVEの哲学のひとつでもある“STREET KNOWLEDGE”がテーマになっています。

VAINL ARCHIVEは“ありそうでないもの”をコンセプトに、ベーシックでありながら何にも縛られないミックス感のあるスタイルやストリートカルチャーに根ざしたアプローチが魅力のブランド。テキスタイルやパターンなどディテールにこだわった数々のアイテムを展開しています。

初コラボの「ウエーブプロフェシー」に続き今作のベースとなっているのは特徴的な波型プレートMIZUNO WAVEによるクッション性と歩行の安定性、そしてテクニカルなデザインが目を引く「WAVE RIDER 10（ウエーブライダー10）」です。

ブラックやブラウンなどのダークトーンでまとめられたデザインは都会の無機質な風景がコンセプトに。よく見るとアッパーはディテール毎に微妙な配色の変化や異なる素材が使われており、刻一刻と表情を変える都市の風景を表。アスファルトに滲んだオイルが反射するように七色に輝くヒールのリフレクターはデザインのアクセントになっています。

スポーティなスニーカーのルックスと独特なカラーリングが融合した1足はダークトーンでまとめた秋冬コーデに取り入れてもしっかり個性を主張してくれそうです。

なお、スニーカーとしての機能はMIZUNO WAVE以外にも軽量かつクッション性に優れたミッドソール素材のU4icや着地時の衝撃を和らげてくれるクッション材VS-1、耐久性にすぐれたアウトソール素材のX10などテクノロジーがふんだんに盛り込まれており、快適な歩行をサポートします。

元がランニングシューズだけあって旅行や街ブラなど長時間歩く場面ではまさにうってつけ。幅広いシーンで重宝するはずです！ サイズ展開は23.0〜30.0cm（0.5cm刻み）。インソールは取り外しできるカップインソールになっているため交換することも可能です。

コーディネートに取り入れやすい落ち着いたカラーリングながらしっかりと個性を主張してくれるミズノスポーツスタイルとVAINL ARCHIVEのコラボスニーカー。今年の秋冬コーデを彩る1足として頼れる存在になりそうです。

