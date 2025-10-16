マギー、背中ざっくりコーデで魅了「素敵」「美しいプロポーション」
ファッションモデルのマギーが16日までに自身のインスタグラムを更新。美うタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」 極小の水着も（10枚）
5月に33歳を迎えたマギー。誕生日に投稿した写真では、上品な赤の水着姿を披露。その後も様々な水着姿を公開し話題を呼んだ。
今回は「かわいい秋のセットアップ」と、背中がざっくりと開いたミニ丈のトップス姿を投稿。カメラに向かってクールな表情を向けた。ファンからは「素敵」「美しいプロポーション」などのコメントが集まっている。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）
