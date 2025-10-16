『ESCAPE』“リンダ”佐野勇斗の優しい一面に反響「激めろ」「惚れちゃう」
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第2話が15日に放送。リンダこと大介（佐野）の優しさに反響が集まっている。
【写真】『ESCAPE それは誘拐のはずだった』第2話より
本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カルテ』のひかわかよが手がける。
結以と大介はささいなことでぶつかり合いながら、八神家の元家政婦・城之内晶（原沙知絵）の元へ。晶は結以にとって母親のような存在で、彼女が八神家を出た後もずっと連絡を取り合っていた。
晶は4歳の息子・星（阿部来叶）と暮らしていた。結以は晶に事情を話し、助けてほしいと懇願。晶は「ここで一緒に暮らす？」と提案した。結以は大介にバイト代を出すのでここで解散しようと話す。大介は星の様子を見て、星はネグレクトをされているのではないかと推測する。
晶はお金のために結以を八神家に売ろうとしており、それに気づいた結以は「あきちゃんだけは私の味方だと思ってたのに！」と口にする。結以は晶の家を飛び出し、外にいた星を連れて大介の車に乗り込む。大介は結以に「星の気持ちはどうなるんだよ？ どんなダメな親だってな、子どもは親の側にいてぇんだよ。お前は星を母親から引き離すつもりかよ？」と尋ねる。結以は違うと言い「子どもは大人がいないと生きていけないから、愛してくれない親でも頼るしかないんでしょ！」と答えた。
二人は言い合うが、万代（ファーストサマーウイカ）に見つかってしまい、どうしようもなく大介は車を出す。大介は結以にサングラスを渡し「かけとけよ。泣けんだろ」と伝え、音楽をかけるのだった。
晶の家で星の面倒を見たり、結以が泣けるようにサングラスを貸したりと、優しさが見える大介に、視聴者からは「ほんと優しい」「惚れちゃう」「激めろ男すぎ」「キュンとする」などの声が続出。また、結以が星を連れてきてしまう展開にも「どうなるんだろう」「心配」「誘拐しちゃった！」「ほっとけないよね」などの反響が集まっている。
