演歌歌手の天童よしみが１５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。小柄ゆえの苦労を明かす一幕があった。

この日のテーマは「身長が小さい＆大きい女子大集合」。

身長１４７センチで小柄代表の天童はスタジオで靴を脱いだ途端、さらに小柄に。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「靴脱いだら、ぐっと下がりましたね」と言われ、「だから、嫌なんですよ。お尻を出す方がいいです、私」とこぼした。

「ズボンを裾上げしてもらうのに、大幅に切らなきゃならない。だから、いい模様があったりすると、そこがカットされるんですよ」と明かした天童。

さらに「コンサートが終わってから握手会をさせてもらうんですよ。おばあちゃんの方がいらっしゃって、『あの〜、別人の方ですよね。全然違う』って言うんですね」と続けると「なんで別人かと言うと、ステージの時はかなり高い靴をあつらえてもらってるんですよ。だから、そのおばあちゃんはドンと低くなった私を見て別人やって言うんですよ。『私やで』って言うんですけど」と話した。

上田に「ちなみに、どのくらい高いのを、はいてらっしゃる？」と聞かれると「１５センチくらい…」と恥ずかしそうに答えていた。