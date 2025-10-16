進水式ならではの珍しい光景

国土交通省・神戸運輸管理部は2025年10月14日、進水したばかりの海上自衛隊向け潜水艦「そうげい」の周辺に、多数の船が集まっている珍しい光景を公式Xで紹介しました。

【画像】珍光景！これが進水した潜水艦が多数の船に囲まれた様子です

「そうげい」は、たいげい型潜水艦の6番艦として川崎重工神戸工場（神戸市中央区）で建造され、2025年10月14日に進水した、最新鋭の潜水艦です。

進水式は川崎重工神戸工場で行われ、造船所の周辺には、警戒船やタグボート、写真撮影のツアーで出航してきたクルーズ船など、多数の船が集結したようです。国土交通省・神戸運輸管理部が公式Xで公開した写真は、「そうげい」がたくさんのギャラリーに囲まれる、進水式ならではの様子を捉えたものとなっています。

なお、「そうげい」の艦橋には艦番号、船体後方には艦名が白い文字で書かれていますが、これらは本格運用前に消去されるため、今だけの姿となります。

たいげい型は、前級のそうりゅう型に比べ、探知性能や被探知防止機能が向上しているほか、建造当初から女性自衛官の勤務を想定した設備を備えていることが特徴。「そうげい」の基準排水量は約3000トンで、ディーゼル推進の通常動力型潜水艦としては世界最大級です。

ちなみに、海上自衛隊の潜水艦は、川崎重工神戸工場と三菱重工神戸造船所において、交互に隔年で1隻ずつ建造されています。