

本稿では、親や親戚が若者に結婚を催促する「催婚」について分析し、日中の価値観の違いなどを考えていく（写真：取材協力者提供）

「結婚しないなんて、これまで育ててきた私たちに申し訳ないと思わないの？」

「君が結婚しない限り、私は夜も眠れない」

中国では旧正月（春節）や国慶節などの大型連休になると、家族が集まり、未婚の若者は親や親戚から「結婚はまだ？」「恋人はいるの？」と矢継ぎ早に問い詰められる。

特にコロナ後、このような「催婚」（結婚を催促すること）は社会現象となっている。冒頭のせりふは、催婚の典型的なフレーズだ。

親の「早く結婚しなさい」という圧力は、単なる家庭内の衝突ではない。その背後には、変わりゆく社会構造と、自分の人生を自ら選び取ろうとする若者たちの新しい価値観のせめぎ合いがある。

「一番の悩みは、息子が恋愛も結婚もしないこと」

先日、中国・福建省の古い友人、毛さん（50代）から悩みを打ち明けられた。「今、人生で一番の悩みは、30代の息子が恋愛も結婚もしないことだ」と、ため息まじりに語る。

毛さんは十数年にわたり、貿易会社を経営し、経済的には安定している。息子のために新築マンションまで用意したという。それでも、肝心の息子は結婚にも恋愛にも関心を示さない。何度話しても答えは同じだった。

「今は恋愛にも結婚にも興味がない。仕事や趣味のほうがずっと面白い」と、息子はきっぱりと言う。話すたびに父子の溝は深まり、口論が絶えない。まるで「親子戦争」のようだ。

「子どもには子どもの人生がある。結婚するかどうかは本人の選択。『催婚』しても意味がないのでは？」――私はそう毛さんに問いかけた。

しかし、毛さんは「結婚は中国の伝統文化だ」と譲らない。「『不孝有三、無後為大（ふこうにさんあり、こうなきはだいなり）』という言葉がある。これは『孟子・離婁上』にある教えで、『親に対する不孝には三つあるが、その中でも子を持たないことが最も大きな不孝だ』」と主張する。

さらに毛さんは続けた。「親は子どもが家庭を築くのを支援すべきだ。後の世代のために尽くすという伝統は、何千年も受け継がれ、中国の繁栄を支えてきたのだ」と、まるで演説のように語った。

日中両国で異なる結婚観と親子関係――私は、心の底から思った。中国では、「結婚して一人前」という意識が根強い。親は子どもの結婚を自分の責任と考える傾向が強い。

一方、日本では「結婚は本人の自由」という価値観が浸透しており、親があからさまに結婚を催促することは主流ではない印象だ。未婚率は上昇しているものの、「独身でもいい」という社会的寛容さがあり、中国ほどの圧力はないだろう。

豪華絢爛な中国のある結婚式の様子。色鮮やかな装飾品が新婦の美しさを際立てる（写真：取材協力者提供）

筆者の推し作家である余華はこう鋭く分析している。「中国式の『催婚』では、愛しているかどうかより、結婚すること自体が重要なのだ」と。

最近の中国メディアの報道によると、安徽省で29歳の女性が父親から結婚を催促され、「男はどれも大差ない」と言われ、「まあまあの人と結婚しろ」と勧められた。一部の親が子供のパートナーを選ぶ際の気持ちを完全に無視しているようだ。

もう一つの事例では、江蘇省の27歳の男性が、3年間で20回以上の見合いを経験した後、両親に指定された相手と付き合うよう強要された。ストレスからパニック障害を発症し、入院治療を受けたという。

近年では、ネット上に「催婚グループチャット」や「結婚相手探しアプリ」「親が代理登録する婚活サイト」なども登場。一部では公園で「相親（お見合い）コーナー」や「親の代理お見合い大会」といった新しい形も出現している。

親が子に結婚を急かすとき、そこには単なる心配以上のものが潜んでいるように思う。まるで、自分たちが精神的な拠り所を失いかけており、子の結婚によってその空白を埋め、自身の存在意義を取り戻そうとしているかのようだ。



ある結婚式では、中国発の人気キャラクター「ラブブ」が飾られていた（写真：取材協力者提供）

親への対抗策：レンタル彼女（彼氏）とペット縁談

若者たちは「催婚」に対して、さまざまな“対抗策”を取っている。その1つが「レンタル彼女（彼氏）」だ。中国ではこの行為を明確に禁じる法律はなく、通常は双方の合意による労務契約とみなされるため、違法ではない。

大型連休に帰省する若者にとって、親からの「催婚」は大きなプレッシャーだ。そのため、一時的に恋人役を演じてくれる相手をレンタルするケースもある。事前に「年齢・性格・学歴・職業・家族構成」などを設定し、親と対面時に細かい演出が行われるという。

レンタル料金は1時間あたり数十〜数百元（約200円〜数千円）で、容姿や年齢によって異なる。アプリやSNSを通じて手軽に依頼できるが、詐欺や安全面でのリスクも指摘されている。

ある30代女性は「親を心配させたくないだけ」と語り、偽の「恋人」を連れて帰省することに罪悪感を抱きながらも、自分の自由を守ろうとしている。

「催婚」という親からの圧力に対し、若者たちは反抗しつつも無力感を覚える。「結婚のことで親と議論しても意味がない。親の最強の武器は、目の前で流す涙だから」という若者の声もある。

今、若者の間で新たな風潮が広がっている。それは「ペットに良縁を見つけること」だ。

人間のお見合いと同じように、ペット同士の「お見合い」でも「門当戸対（身分の釣り合い）」や「ルックスの相性」が重視される。中には結納金や嫁入り道具を用意し、本格的な結婚式まで挙げるケースもある。

こうした“ペット縁結びブーム”は、ペット婚活・結婚市場の拡大を後押ししている。需要の細分化に伴い、ペット結婚式のプランニング、写真・動画撮影、仲人や婚活仲介など、新たな産業も次第に注目を集めつつある。「ペット結婚」は2025年までに市場規模は20億元（約400億円）を突破すると予測されている。

一見、荒唐無稽な行動に思えるが、若者の“ストレス発散の手段”という側面もあるかもしれない。ペットの「結婚」を執り行うことは、「催婚」のプレッシャーを回避できるだけでなく、自身がペットを「子供」として育てる親らしい責任感を得られるのだろう。

2024年、中国で結婚したカップルの数は約610万6000組だった。2023年の768万組から約20.5％の減少となり、統計が開始された1986年以降で過去最低の件数だ。2013年のピーク（約1347万組）と比べると、半分以下にまで落ち込んでいる。

背景には、都市部の生活費の高騰という現実の厳しさがある。住宅価格や教育費の重さが若者の結婚意欲を削いでいるのだ。

キャリアを優先する価値観が広がり、特に女性の社会進出によって、結婚を「人生の必須条件」としない風潮が強まっている。独身を選ぶなど、多様なライフスタイルの浸透も拍車をかけている。

中国では今も「結婚するなら新しい家が必要」という価値観が根強い。とりわけ男性は「新居と新車とゴールドジュエリーを用意すること」が結婚の前提条件とみなされている。

あえて言えば、結婚は「散財」に等しい。これも若者が結婚をためらう理由の1つだ。

「催婚」するのは親だけでなく、政府も

今、「催婚」するのは親だけではない。政府もまた、若者に結婚と出産を促そうとしている。少子化と人口減少への危機感が背景にあり、政策と風習の両面から「結婚支援」が進められている。

2025年5月10日からは、婚姻登記の「省をまたぐ手続き」が全国で可能になった。これにより、結婚のために戸籍地へ戻る必要がなくなり、身分証と「未婚の誓約書」だけで手続きが完了する。さらに一部地域では、新婚夫婦への現金支給や消費補助、記念品の贈呈など、多様な支援策も打ち出されている。



中国の結婚式の様子（写真：取材協力者提供）

政府主導で、結婚にまつわる慣習の見直しが進められている。10万〜40万元（約200万〜800万円）に及ぶ高額な結納金などの旧習を改め、簡素な結婚式を奨励する「婚俗改革」だ。

しかし、その効果はまだ目に見えるほどではない。結婚となると、派手さが重要だというのは、親たちの共通認識らしい。

親と政府の双方が「催婚」する時代。若者たちは、個人の生き方と社会的な責務の狭間で揺れ動いている。残念ながら、中国の少子化はさらに深刻さを増していくだろう。

（黄 文葦 ： ジャーナリスト）