長い年月にわたる、ふたりの女性の激しくも純粋な愛のかたち――。

ともに女性同士の関係性を描いた大作長編を発表した、綿矢りささんと一穂ミチさん。

こういう物語が読みたかった！

綿矢： 『光のとこにいてね』を読み終えたとき、本当に結珠と果遠の愛の強さを感じました。もちろん読んでいるあいだもふたりの愛を意識していたつもりだったけど、ふたりの関係が恋愛なのか友情なのか、最後までわからなくてドキドキしていたんです。むしろ、友達に近いものだと思っていました。「果遠のほうが火力が強めだな」とか。それに第三章ではお互いに家庭を持っていますから、さすがにこれ以上進展しないのかなと思っていたら、最後の最後ですごい展開が待っていて、「こういう物語が読みたかった！」と心の中で声を上げました。直接な描写はなかったけれど、ほのかにずっと燃え続けていた愛の炎に気づかされた感じです。



一穂： うわぁ、綿矢さんにそう言っていただけてすごく嬉しいです。

綿矢： 特に印象的だったのが、高校で再会した果遠がすごく綺麗になっていたところです。果遠は、いい出会いに恵まれていますよね。結珠とかチサさんとか、夫の水人とか。容姿に惹かれるのではなく、彼女が困っているときに手を差し伸べてくれる人に出会えているのがいいなと思いました。そして、いい出会いをしているからこそ、幸せになってほしいという気持ちで読んでしまう。

一穂： どちらかというと果遠を見守る視線で読んでくださったんですね。

綿矢： そうですね。結珠が乗り移っていたような気がします（笑）。

『光のとこにいてね』あらすじ

うらぶれた団地の片隅で出会った小学2年生の結珠と果遠。

正反対の境遇に育ちながら、同じ孤独を抱えるふたりは強く惹かれ合うも、幸せな時間は唐突に終わりを迎える。

8年後、名門女子校で思わぬ再会を果たしたふたりは――。

中学生は忙しい

綿矢： 結珠と果遠は、生まれや育ち、性格などがまったく違っていてふたりとも魅力的なんですけど、団地、つまり果遠が暮らす貧しい側の描写に特に惹かれました。あのあたりは取材をされましたか？

一穂： いえ、私も大阪の下町で育ったので団地だったり、町に野良犬が普通にいるような昭和の終わりの猥雑な雰囲気に馴染みがあったんです。「小学生のときにああいう家の子いたな」みたいな。服装や家庭環境が、まだ今より洗練されていなかった時代の記憶ですね。夏休み明けにクラスの子が「ディズニーランドに行ってきた」と聞くと、「すごい、東京に行ったんだ！」とヒーロー扱いだったり。

綿矢： 確かに！ 関西だとディズニーランドに行ける家は家庭円満とある程度の財力の象徴でしたよね。

一穂： 取材という意味では、第二章を書くにあたってお嬢様女子校出身の知り合いに話を聞いたんです。そうしたら、私が勝手に想像していたスクールカーストのあるような世界ではなく、みんなおっとりして良い子で……。だから、果遠みたいな子も普通に受け入れられている雰囲気の学校にしました。

一方で『激しく煌めく短い命』の第一部は中学校が舞台なので、高校生よりも感情がむき出しですよね。綸と久乃が学校ではあまり話さないところや、久乃が綸の友達から牽制される感じがすごくリアルで、「中学校ってこうだったな」と思い出しました。

綿矢： 私も自分の中学時代を思い出しながら書いたので、平成の公立中学校の感じがリアルに出せていればいいなと思っています。

一穂： 塾では話すけど学校では話せない、みたいな関係性ありましたよね。それにしても、中学生ってこんなにも忙しかったことにびっくりしました。

綿矢： そうなんですよね。母校の中学校がブログをやっていて、行事の写真や報告を月に一度くらいアップしてるんです。それも参考にさせてもらったんですけど、改めて見ると本当に行事が多くて。その準備期間もふくめて、3年間盛り沢山で楽しそうだなって思いました。

キャラクターが勝手に動き出す

綿矢： 結珠と果遠は、ふたりとも「相手に幸せになってほしい」という気持ちを強く持っていますよね。相手を欲するより、相手の幸せを願いながら時間が過ぎていく。たとえば、高校で久しぶりに再会した果遠がすごく綺麗になっていたときも、結珠はその変化を複雑な気持ちで受け止めています。私が女性同士の恋愛を書く場合、相手の見た目が良くなったら主人公がドキドキしてときめく、という風に書きがちだったので、そうではない友達的な視線が心地よかったです。この絶妙な距離感は、どのように作っていきましたか？

一穂： 書いているときはあまり考えず、赴くままにという感じです。キャラクターが勝手に動き出すのを、私が後ろから見て書き写している状態が理想だと思っています。登場人物を頭の中で遊ばせておくと、私が思ってもみなかったことをし始めたりして。

綿矢： 私もそのタイプなので、すごくわかります！ でも「主人公が勝手に喋り出す」とか言うと、なんだか神がかった感じを狙って言っているように見えてしまって恥ずかしいのですが……。

一穂： 「天才タイプですね！」みたいに言われて、「違う、違う！」ってなりますよね（笑）。

綿矢： 著者の欲望として「この人にはこういう服を着てほしい」とか「こんなことをしてほしい」とか、ちょっとしたクエストを与えたら、あとはキャラクターに勝手に進んでもらうのを後ろから「ムフフ……」と見ているような感じですよね。一穂さんは執筆中に結珠と果遠のどちらかに感情移入することはありましたか？

一穂： いえ、基本的には誰にも感情移入せず、遠い親戚くらいの距離感で見ています。「ああ、良かったね」とか、「それはひどいなぁ」とか思いながら。

綿矢： そうなんですか、私はすごく感情移入してしまうんですよね。『光のとこにいてね』を読んでいても、再会した果遠の顔が目に浮かぶくらい。多分、作者の一穂さんより今、私の方が彼女たちと距離が近いと思います（笑）。

「親」をどう描くか

綿矢： 『光のとこにいてね』には2種類の毒親が出てきますが、特に結珠のお母さんが強烈でした。教育ママでありながら陰で悪いことをしていて、それをあえて同性の自分の子どもに見せつけている。最後の方で、結珠が母親にささやかな反撃をしますが、あの塩梅が絶妙だなと思ったんです。もっとボコボコにしてやりたいとか、そんな気持ちにはなりませんでしたか？

一穂： あまりならなかったですね。お仕置きの落としどころは悩みましたが、あれは結珠が自分の心にけりをつけるための儀式のようなものだと考えました。行動したという事実が自分の中に残ればそれで十分、くらいの。

綿矢： 果遠と一緒にやった、というのも大きいんでしょうね。

一穂： そうですね。やっぱり結珠ひとりではできなかったと思います。

綿矢： 私も、『激しく煌めく短い命』で久乃が京都の実家で親と対決する場面を書いたときは苦労しました。和解するのか、それとも対立させたままにするのか。そもそも一穂さんは、なぜこういう親にしようと思ったんですか？ お父さんよりお母さんの方が印象的ですよね。

一穂： どうしても同性の親の方に視点が行ってしまいますね。父親は今でもよくわからない生き物なので（笑）。久乃のお母さんは娘にシンパシーを抱いていて、自分にも同じものを返してほしいという思いがあったと思うんです。でも娘は自分を捨てて東京へ行ってしまった。一方で、綸の家は、周りから心ないことを言われても、すごく温かい家庭として描かれています。だからこそ、綸には久乃の抱える家族の苦しみは本当の意味では分からないんじゃないかなって感じました。

綿矢： そっか、綸は家庭不和が分からないんですね……。

妻を「推し」として見る夫たち

一穂： 綸は基本的にまっすぐな子だから、久乃に対して「こんないいお家で育ててもらったんだから」とか「いつまでもグチグチ言っていないで、もう大人なんだから許してあげたらいいのに」とか、心のどこかで思っていそうですよね。

綿矢： たしかに、綸は義理人情を大事にするタイプなので。一方で、果遠と結珠の夫たちはいい人たちですよね。男性を安易に悪者にしないように気をつけているように感じたのですが、いかがでしょうか。

一穂： そうですね。「男が悪い」としてしまうと本来書きたかった物語とは違うものになってしまうと思ったので、DVをするような夫にはしませんでした。その結果、どちらの夫も妻を「推し」として見ているような人になってしまいましたが（笑）。

綿矢： すごく妻のことをわかってくれるし、優しくて素敵ですよね。だからこそ、支配的な男性のせいで女性同士が結びつくというような、外からの圧力による関係性ではないことがすごく伝わってきました。

一穂： 逆に、結珠と果遠にとっては周りがどんなにいい人でも、いらないものはいらない。すごく迷惑なふたりでもあるんです。

子ども時代の感情を呼び起こす

綿矢： あと、「光のとこにいてね」というフレーズですね。スマホも持たず、簡単には会えないふたりの待ち合わせ場所、それも一瞬で消えてしまうような。子どもの心細げな心情がとてもリアルなのと同時に、自分も子どものときにこうやって待ち合わせをして結局会えなかったことあったなとか思い出して……。一穂さんは書かれるときに、子ども時代のことを思い出しましたか？ それともある程度俯瞰した気持ちで書かれたのでしょうか？

一穂： 子ども時代の感情には、かなり引っ張られましたね。小学校に上がる前は親と一緒じゃないと友達に会えなかったり、お泊まり保育が夢のように嬉しかったり。そういった友達に対する飢餓感は、子どものときの方が強いですよね。私の母は働いていてママ友がいなかったので、親になったら友達はいなくなるんだな、と漠然と思っていて、そういう子どもの眼差しみたいなものは今でも結構覚えていたりします。

綿矢： 私も団地住まいだったんですけど、『光のとこにいてね』の第一章で書かれてたような小さい頃の記憶はほとんど消えかけている気がしますね。そういえば最初、結珠は果遠に一線を引いて警戒していますよね。あれは彼女なりに貧富の差や階級差みたいなものを感じていたからでしょうか？

一穂： 果遠と自分は育ちが違うらしい、ということは子供なりに感じていたのですが、同時に賢い子なので、言ってはいけないことも何となくわかっていたんだと思います。

綿矢： あの辺りはすごくリアルでした。ただ純真なだけじゃなく、相手と自分の立場を客観的に見ている。女児って、持ち物とかで結構そういうところを見ていますよね。

互いの欠落を埋める関係

綿矢： 最後にひとつ。お互いを思いやる気持ちは、どうすれば芽生えると思いますか？ 「光のとこにいてね」という言葉からは、相手に幸せでいてほしいという気持ちがすごく感じられたんです。結珠と果遠はごく自然にお互いを思いやっていますが、そうした気持ちはどうやって生まれるのかな、と。

一穂： 結珠は「愛されたい」と願う子供だった時に果遠に出会い、彼女にいい子ちゃんとしての公平さや優しさを与えたんです。果遠にとってはそれが、「愛された」というより「この人を愛していいんだ」と許可されたように感じたんじゃないでしょうか。そうして果遠が捧げた愛によって結珠も満たされ、さらに打ち返してあげたくなって……。鏡のような関係なのかなという風に思っています。

綿矢： 愛を注ぎたい人と、それを受け入れる人というような……。

一穂： そうですね。果遠は野生児のようなところがあるので、愛されない寂しさより、自分が愛したいと思える人がいないことに寂しさを覚えるタイプなんだと思います。

綿矢： そういう、ちょっと欠けているところのあるふたりだからこそ、ラッキーな出会いだったのでしょうか。

一穂： たまたま、お互いの欠けている部分がパズルのピースのように、がっちりとはまったのだと思います。

綿矢： うーん、そっか。自分が誰かを愛したいタイプか、愛されたいタイプか。それを知ることが、思いやりの第一歩なのかも。

一穂： 自分の欠落を知る、ということかもしれませんね。

