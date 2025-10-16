〈同じ車種を4台も所有…!? 「最初はここまで弄るなんて思いもしませんでした」ステップワゴンにこだわって“過激カスタム”を施す男性の“ヤバすぎる熱意”〉から続く

周囲の評価などお構いなしに、ひたすら「自分なりの理想」を追い求めるカスタムカーオーナーたち。尽きることのないその情熱は、一体どこから湧き上がるのか？

今回は、鮮やかなグリーンのムーヴキャンバスに乗る「ユッシー」さんをご紹介。



昔からカワイイものに目がないという「ユッシー」さん。キャンバスの前はスズキのラパンに乗っていた

「カワイイ」を全部詰め込んで

小さい頃からカワイイものが好きで、キャラクターグッズを集めるのが趣味なんですよね。とくに、マリオシリーズのヨッシーには目がなくて。このキャンバスもヨッシーをイメージして、1年くらい前に塗り替えてもらったんです。

この色はポルシェ911に使われているパイソングリーンというカラーで、はじめて見たときに「ヨッシーっぽい！」と目を奪われちゃって。「いつか絶対この色にしよう」と思っていたんですよ。

このキャンバスも、中学生くらいの頃に一目惚れして以来、ずっと乗りたかった車なんです。ただ、軽でもそこそこの値段がしますから、免許を取って最初に買ったのは中古のラパンでした。やっぱり車も、カワイイ系に惹かれちゃいますね。

そのままラパンを弄ろうかとも思ったのですが、あまり乗らないままエンジントラブルで動かせなくなってしまったんです。ちょうどその頃にキャンバスの2代目が出て、しかもターボのモデルが追加されたので、もう思い切って買ってしまおうと。

それから少しずつ弄ってきて、気づけばキャンバスがもう1台買えるくらいのお金をかけちゃっていますね。以前はよくゲームにも課金していたんですけど、キャンバスを買ってからは自然と「課金するなら車にまわそう」と思うようになりました。

周りの同年代の車好きはアルファードやクラウンなんかが好きなので、よく「軽にそんなお金かけるなよ」とは言われますけど……。でも、好きな車を弄っているんだから、軽も普通車も関係ないと思うんですよ。

中学生の弟からも、最初は「そんなポンコツ買いやがって」とバカにされていました。弟は自分とだいぶ趣味が違って、「ベンツをシャコタンにして乗りたい」というタイプなので……。ただ、ここまで弄ってからは、キャンバスのことも「カッコいい」と言ってくれるようになりましたね。

両親も、キャンバスに対してはすごく好意的なんですよ。とくに父はずっと車弄りが趣味で、以前は緑色に塗ったオデッセイに乗っていて。なのでキャンバスを塗り替えたときは、「昔を思い出すな」なんて言ってくれましたね。

ラパンもキャンバスも、メーカーはたぶん女性をメインターゲットにしていると思いますが……。それでも、カワイイものに惹かれるのは止められないですし、「カワイイの塊」みたいなこのキャンバスを、男の自分好みに仕上げていけるのが幸せなんですよね。

（鹿間 羊市）