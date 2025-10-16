日本銀行は9月の金融政策決定会合で保有するETF・REITの売却方針を決定した。写真は記者会見した植田和男総裁（写真：日刊工業新聞/共同通信イメージズ）

日本銀行は、9月の金融政策決定会合で、保有する上場投資信託（ETF）と不動産投資信託（REIT）の売却開始を決定した。異次元緩和によるETF・REITの大量購入で膨れ上がった保有資産の売却で、金融政策の正常化にまた一歩前進するが、現在の方針だと単純計算で100年以上の月日を費やすこととなる。果たしてそのような“長期戦”で問題が解決すると言えるのか。元日銀の神津多可思・日本証券アナリスト協会専務理事が解説する。（JBpress編集部）

（神津 多可思：日本証券アナリスト協会専務理事）

市場関係者にとってはサプライズ

今回の金融政策決定会合では、政策金利がどうなるかに注意が向いていて、ETF・REITの売却開始決定はサプライズと受け止めた市場関係者も多かったようだ。私自身も「おっ」と思った。

しかし、後出しで良く考えてみると、9月の会合は、日本銀行が2002年以降に民間銀行から買い入れた株式の売却をこの7月に終了してから初めての会合だった。株式売却のフローを途切れさせないという意味では、ここで異次元緩和の一環として購入したETF・REITの売却開始を決めるのは、ある意味、自然なことであったとも言える。

日本銀行は、2002年11月から2004年9月まで、あくまでも銀行部門の株式保有のリスクを軽減するという趣旨でこの株式購入を始めた。

銀行の自己資本比率規制において株式はリスクの高い資産とみなされる。そのため、経営の安定性を確保する上で、株式保有に対応した自己資本の厚さが求められる。銀行保有の株式を買い取ることで、その負担を軽減するというのが当時の狙いだった。

この期間に日本銀行が購入した株式の総額は約2.2兆円。2007年10月から売却が始まったが、2008年10月にリーマンショックもあって売却が停止された。逆に2009年2月から2010年4月には再び民間銀行からの株式購入が行われ、その総額は約0.4兆円だった。2016年4月からは再び売却が開始され、この7月までに全て売却された。

日本銀行は、10日毎に簡略化されたバランスシートである営業毎旬報告を発表している。今年6月末まではそこに「金銭の信託（信託財産株式）」という項目があった。これが銀行から買い入れた株式の残高を計上している項目だったが、その項目は7月上旬の報告からなくなっている。

実に18年余りを経て完結をみた、日本銀行が購入した銀行保有株式の売却だが、それでも100年以上かかるとされる今回のETF・REIT売却よりはかなり早い幕引きだった。

足掛け3代の日銀総裁が積み上げたETFを23代余りかけて売却

今回ETF売却の規模を決めるに当たっては、当然、この株式売却のフローが意識されたはずである。

日本銀行による株式売却がどこまで株価形成に影響を及ぼしてきたか、本当のところは分からないが、別の要因で上昇基調にあった株価全般の中で、金融市場ではほぼ意識されてこなかったと言って良いだろう。

今後のETF売却がどう影響するかも、それだけを取り出して影響度をみることにはあまり意味がない。しかし、少なくとも、「（銀行から買い取った株式を売却してきた）これまでとほとんど変わりません」と説明できると、大いに話は簡単になる。ETFについて簿価で毎年3300億円程度の売却という規模観は、そうした配慮から出てきたのだろう。

ただし、その反射効果として、現在、日本銀行が保有しているETFを売却し終えるのに単純計算では約113年かかることになる。総裁任期で計算すれば、足掛け3代で積み上げたETFを23代余りかけて売却するという話だ。

ETFは本来、日本銀行が優先的に保有する資産ではないとの判断に立つとすれば、このような長期間で問題を解決するのはあまり意味のある案ではない。しかし、とにかく「これまでと同じ様なスピードでの売却なので、これからの株価形成には従来同様という意味で中立的です」と言えるところがミソだ。

また、今回のタイミングを逸すると、一旦停止した売却を何故再開するのかも説明しなくてはいけなくなる。このように後知恵で振り返ってみると、なるほど今回の政策決定会合で決めるのが、日本銀行にとってはベストだったのだと改めて思われる。

しかし、タイミングとフローの売却額についてはそうであっても、日本銀行のバランスシートをなるべく早く本来あるべき大きさに戻すという観点からは、今回の決定は最終案にはなっていないのではないだろうか。

100年超の売却期間のうち「売れない」期間も

今回決まったスピードでETFを売却して100年以上かかるなら、上述の銀行株式の買入れの例でも明らかなように、途中で売却を停止しなくてはいけない事情が必ず起こる。100年前に今日が全く予想できなかったのと同じで、これから100年間で何が起こるかなど誰にも分からない。

しかし、また日本銀行が日本経済の安定のために、何か大きく動かなくてはいけない事案は必ず起きそうである。わかりやすい典型例は、南海トラフ、首都圏直下といった大規模な地震だ。さらに最近の風水害は過去に例をみない規模の被害をもたらしている。

日本の生産活動の重点地域や首都圏で大規模な風水害が発生すれば、経済は大きく混乱するし、その際には政府は復興のために大規模な歳出を計画しなくてはいけなくなるだろう。

日本の金融市場が、そうした費用を賄うために発行される国債をできるだけ低コストで吸収できるようにするために、再び日本銀行がそのバランスシートの拡大を伴うアクションをとらなくてはいけない時が来るだろう。

それは、100年といったスパンで考えるのであれば、ほぼ確実とさえ言える。日本銀行もまた、それに備えて、できるだけ可能なうちにバランスシートを本来の大きさにまでスリム化しておかなくてはいけない。それが有事への備えである。

ただし、ここでの「本来の」というのは、言うは易し、考えるに難し、だ。異次元緩和前に戻れば良いというような簡単な話でないことは明らかだ。

日本経済の状況は2010年代の初めとは違っているし、金融市場のあり様も同じく違う。ただ、ETFをいつかはなくそうというのであれば、できるだけ早く日本銀行のバランスシートから切り離してしまった方が良い。何故ならば、ETFの中味は株式であり、したがって日本銀行のバランスシートの大きさという観点からだけでは議論できない性格の金融商品であるからだ。

国民への含み益還元、政府の「税外収入」でいいのか

以下の議論は、拙著、『「経済大国」から降りる』（日本経済新聞出版、2025年）、『日本経済 成長志向の誤謬』（同、2022年）でも論じたが、まず含み益の国民への還元という論点がある。

日本銀行が保有しているETFは簿価で37兆円、2024年度末の時価は74.5兆円だった。24年度末の日経平均株価は3万5000円台だったので、それが4万8000円台に達した今、もっと含み益は拡大している。

その含み益は、これからの売却で少しずつ実現し、日本銀行の政府への納付金の一部として税外収入になる。しかし、50兆円を超える株価上昇益の国民への還元がそういうかたちで本当に良いのかという議論は残る。

さらに、資産運用立国の流れの中で、上場企業へのガバナンスはますます大事になっている。日本銀行はその対象にはなっていないが、政府はアセットオーナーにとってのプリンシパルを定め、受益者の最善の利益の追求を求めている。

日本銀行はこれまで信託銀行を通じて適切なガバナンスが行使されてきたと説明しているが、このアセットオーナー・プリンシパルで求めているのは、それ以上のことのように思える。そして、日本銀行が保有するETFの受益者は国民全体なのである。

そもそも日本銀行は、「銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うこと」と「銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資すること」を目的とする組織であり、時価で100兆円を超えるアセットを国民のために運用する組織としてデザインされているわけではない。

まずは、日本銀行が出資する組織として受け皿を作り、保有ETFを完全に移管したうえで、時価100兆円の株式のアセットオーナーとして今日求められている水準の上場企業へのガバナンスを有効に発揮できるような体制を整えてはどうか。それにより国民が間接的に保有する上場株式の価値もより大きくなるはずだ。また日本銀行は、その出資金の配当を受け取ることができる。

もっとも、それだけでは日本銀行のバランスシートは小さくならない。受け皿となるアセットマネジメントの組織が、リスクに見合う最適な負債・資産構成を実現する中で、日本銀行の出資金を返済していかなくてはならない。そうすることを通じて、これから100年の間に起こるだろう大変な事態への備えを、日本銀行ができるようになる。それに伴って配当金も減るだろうが、並行して当座預金も減少していけば、両者をバランスさせることができる。

さらに巨額な国債はどうする

ところで、先ほど挙げた日本銀行の営業毎旬報告によれば、2025年9月末の日本銀行の保有国債は約557兆円である。額としてはETFよりはるかにこちらの方が大きい。日本銀行の本来のバランスシートの大きさを議論する上では、この国債の方が重要かもしれない。

現状は、長期金利への影響も考慮され、緩やかな減少が想定されている。しかし、これもETFと同じで、いつ何時、再び日本銀行がバランスシートを拡大し始めなくてはならなくなるか分からないので、ゆっくりであれば良いというものではない。

本来、日本銀行が持つべき国債の額は、様々な要因に規定されるので分かるわけがないとみる向きもあるだろう。特に、日本銀行が保有する国債は、そのバランスシートの反対側に上述の当座預金がある。

したがって、その時々の政策金利の誘導目標を円滑に実現できるよう、日本銀行の取引先金融機関がどれほどの当座預金の量を需要するかがポイントになる。銀行の資金繰り管理体制の変化、流動性規制の導入などによって、当座預金の水準が、ゼロ金利導入前の理屈で決まるようになることはもう二度とないだろう。

他方で、日本銀行保有の国債の一部はどうせ“根雪”なのだから、例えば永久国債に置き換えて長期債市場における長期金利形成から遮断してはどうかといったアイディアも聞かれる。しかし、それではその見合いとなる日本銀行の負債はどうするのかという問題が残る。両方を視野に入れれば、国債に関しても、資産・負債両方を日本銀行のバランスシートから切り離すという思考実験にも駆られる。

こうした話は、どのようなものであれ、どうも夢物語のようになってしまう。実務に携わる方々のお知恵を是非ご教授願いたいところだ。もっとも、中央銀行がその国の名目GDPの15％を上回る上場株式を資産として保有するに至り、その売却を100年以上かけて完遂しようというのもまた、夢物語のような気がしてならない。

筆者：神津 多可思