日本が“ブラジル病”の呪縛を破った夜　「2分け11敗」の壁を越えて辿り着いた“恐れなき自信”

ブラジルを破る決勝点を挙げた上田。表情には自信がみなぎる(C)Getty Images

2006年ドイツW杯は1−4で敗れ、2012年のポーランドで行われた親善試合も0−4で敗れた。2013年のコンフェデレーションズカップは1−3で敗れ、2014年にシンガポールで行った親善試合も0−4で大敗。2017年のフランスでの親善試合も1−3で敗れ、2022年に日本で行った親善試合も0−1で惜敗した。

【動画】伊東純也のCKから上田綺世が渾身ヘッド！ブラジル相手に歴史的勝利をもぎ取った決勝弾の映像

この20年で6連敗しているブラジル戦。ほとんどが大敗で、歴史上一度も勝ったことがない。日本はドイツにもスペインにも、アルゼンチンにもフランスにも勝ったことがあるのに、ブラジルだけは何度やっても勝てなかった。0勝2分け11敗。

ところが、この夜。ぼろ負けの歴史に終止符を打った。前半に2失点しながらも、後半に3得点して大逆転。親善試合だろうと何だろうと、今までずっと越えられなかった壁を今夜、越えた。その事実は大きい。

もしかすると、我々は病にかかっていたのかもしれない。そう思ったのは、取材を終えて東京スタジアムから帰宅し、録画したブラジル戦を画面で見始めたときだ。

前半9分、中村敬斗が左サイドで19番ルイス・エンヒキと対峙し、ドリブル突破を仕掛けた。フェイントでタイミング外しに成功し、一歩抜け出てクロスを入れようとする。ところが、中村は最後にわずかにバランスを崩し、クロスを蹴り損なってしまった。すると、実況はこのように説明している。

「最後に肩を当てられて、バランスを崩すような。あの辺りもちょっとしたところですけどね、松木さん」

松木さん「そうですね……今の手じゃないでしょ？」

「肩か、手か」

松木さん「手が出た感じに見えましたけどね」

（ここでリプレイ）

「あー。手が出てるんですねぇ」

松木さん「今のはファウルでもいいなぁ」

中村のフェイントに引っかかり、出足で遅れていたルイス・エンヒキが、肩なんて当てられるわけがない。実際は手を伸ばして、中村の肩を引き込み、不正な方法でバランスを崩させていた。松木さんには自信を持って、「ファウル！ファウル！」と大声で叫んでもらいたい。

でも、そう思ってしまうわけだ。相手はブラジルなんだから、簡単には抜けないに違いない。相手はあのブラジルなんだから、強者としてフェアに対応する余裕があったに違いない。そうやってブラジルだから、ブラジルだからと、見えていないものまで印象で補完してしまう。さすがブラジル、きっと肩でチャージしたんだと。

もうブラジル病だ。苦手意識とリスペクトが強すぎて、実物以上の強者だと畏怖してしまう。このメンタルでは一生勝てない。勝った後に見た映像だからこそ、そう感じた。