次の首相は誰になるのでしょうか。15日は異例の党首会談ラッシュとなりました。各党の駆け引きが激しくなっています。

■自民・立憲会談…健康面のアドバイスも

首相選びをめぐって、永田町が混沌（こんとん）としています。

自民党 高市早苗総裁

「みなさまお疲れさまでございます」

15日夜、記者団にねぎらいの言葉をかけた自民党の高市総裁。15日は自身も忙しい1日でした。与野党の党首が異例となる4つの党首会談に臨んだのです。

政権交代の可能性もあるなか、野党3党の会談を終えたあと、首相候補の名前があがる国民民主党の玉木雄一郎代表は“不安”を口にしました。

国民民主党 玉木雄一郎代表

「過半数を形成できるようにやっていくというのが、きょうの答えだったと思いますので、正直、構想としては弱いなと。仮に私が内閣総理大臣に選ばれたとしても、その内閣が、政権運営が厳しい状況になると正直思いました」

首相指名選挙を控えるなかでの15日の与野党・党首会談ラッシュ。和やかに始まった自民党と立憲民主党の会談では、何が話されたのでしょうか。

自民党 高市早苗総裁

「最大野党ですから、首相指名選挙で名前を書いてもらえる可能性が高いとか低いとかそういうことにはかかわらず、まずはご挨拶を申し上げた」

立憲民主党 野田佳彦代表

「我々はこのあと野党3党で会談をして候補を統一すべく努力している。『3党ですか』って言うので、3党固まれば公明党にも呼びかける。お互いにまだ固まってないままで、いきなり首相指名できるのかという疑問だけは申し上げた。特段返事はありませんでしたが、ぐぐっと言葉をのみ込んだ、はっとしたような顔はしていた」

20分ほど行われた会談では、野田代表からは健康面のアドバイスもあったといいます。

立憲民主党 野田佳彦代表

「よく食べること、よく寝ること、やった方がいいよと、首相になるようだったらその前に衰弱してはダメだよと。『わかりました』と。『寝ることと食べることですね。焼き肉おごってください』と言われましたけど」

■“次の首相候補”2人の会談

続いて、行われたのは自民党と国民民主党の党首会談。次の首相候補に名前があがる2人の会談では…

自民党 高市早苗総裁

「いろんなことが一致点の多い政党だと思うので、様々な場面で共に力を合わせてやっていきたいということを確認」

2つの党首会談を終え、高市総裁は取材に応じました。

――国民民主党との連立への道筋が見えてきた？

自民党 高市早苗総裁

「なかなかそれは調整のあることでしょうから、こちらからは政策をスタートダッシュでやっていく。同じような政策をスピーディーに進めたいのであれば、一緒に責任を担ってほしい、そういう旨も申し上げた」

――玉木代表はどのような反応？

自民党 高市早苗総裁

「それは玉木代表からお聞きください」

■野党3党会談 玉木代表「依然隔たり」

玉木代表は、25分に及ぶ高市総裁との会談を終えたあと予定されていた取材には応じず、立憲民主党、日本維新の会との3党会談に臨みました。

玉木代表を首相候補に、立憲民主党と国民民主党がまとまれるかが最大の焦点でした。冒頭では、立憲民主党の安住幹事長の名前を出し、談笑する様子も見られました。

国民民主党 玉木雄一郎代表

「態度と口が悪いんですよ」

日本維新の会 藤田文武共同代表

「安住さんは玉木って呼び捨て、藤田は藤田くんっていう」

立憲民主党 野田佳彦代表

「行儀悪いんでね」

国民民主党 玉木雄一郎代表

「知ってます」

14日、玉木代表は野党3党の党首会談について、事前調整が不十分で“生煮え感”があると指摘していました。

日本維新の会 藤田文武共同代表

「様々な組み合わせが想定されてしまうなかで、何を大義に掲げてその枠組みを考えるのかが、一番大事じゃないかと。野田代表がかなり誠心誠意お話をされた姿勢については、歩み寄りも感じられた」

野田代表は、協議の継続が決まったと今後の連携に前向きな様子でした。

立憲民主党 野田佳彦代表

「結論から言いますと、きのう幹事長が整理をした議論すべきテーマについて、引き続きやっていきましょうということで、もう少し詰めた議論について、幹事長国対委員長に指示をして協議をしてもらう。必要に応じてまた党首会談をやることが確定しました」

一方、玉木代表は、立憲民主党からの平和安全法制の説明は「理解に苦しむ」と、憲法をめぐっては「隔たりがある」としていて、双方の立場の違いが改めて浮き彫りになっています。

国民民主党 玉木雄一郎代表

「枠組みの話を問いかけていたわけですけども、少数与党としてやっていくことがベースだと、その都度、過半数を形成できるようにやっていくというのが、きょうの答えだったと思いますので、正直構想としては弱いなと。仮に私が内閣総理大臣に選ばれたとしても、その内閣が政権運営が厳しい状況になると正直思いました。依然隔たりがあるなと」

高市総裁との会談については――

国民民主党 玉木雄一郎代表

「責任も一緒に負ってもらいたいというのは、連立を組んでもらいたいという趣旨だと受け取りましたけども、公明党が抜けたなかで我々加わっても、過半数を形成する連立政権にならないので、あまり意味のある議論ではなくなってきたのかなと」

■自民と維新の会談 吉村代表「本気でぶつかっていく」

野党3党の党首会談のあと姿をあらわしたのが、日本維新の会吉村洋文代表。

日本維新の会 吉村洋文代表

「政治っていうのは、熱量とか思いっていうのがないと、最後、物事って前に進まないと思うんですよ。話の中身だけじゃなくて、思いも聞きたい。（高市総裁との会談に）僕自身も行こうというのは、重要な局面だと私も判断しているからです」

日本維新の会の動向が、首相指名選挙のカギを握っています。

4つの党首会談の最後となった自民党と日本維新の会の会談。阪神タイガースのファンである高市総裁を前に…

日本維新の会 藤田文武共同代表

「吉村さんも阪神ファンですか」

日本維新の会 吉村洋文代表

「応援している。高市さんのように強烈ファンじゃない」

日本維新の会 藤田文武共同代表

「パレードにご招待すると言っていた」

日本維新の会 吉村洋文代表

「来てください」

会談後には、高市総裁は少し疲れを見せながら本音で話ができたと振り返りました。

自民党 高市早苗総裁

「大阪から出てくることが困難でいらっしゃる吉村知事も出てきてくださっていますので、そのあたり本音ベースで、首相指名のご協力、それも一緒に政権を担っていただくという含みのご協力もお願いしたいことを率直に申し上げました」

16日から、高市総裁と藤田共同代表、両党の政調会長による政策協議を始めるということです。“本音”をぶつけられた吉村代表は…

日本維新の会 吉村洋文代表

「政策協議をする土台はあると、きょう判断しましたので、それはもう高市総裁の熱量も含めて、本気度も含めて、判断をいたしましたので、私どもも本気でぶつかっていくということになります。当然、政策が最も大切になりますから、政策についての協議をする必要があります」

――政策協議がまとまれば首相指名で高市早苗さんと書く？

日本維新の会 吉村洋文代表

「そういうことになります」

21日に召集される臨時国会。政権の枠組みをめぐる与野党の駆け引きは一層激しさを増しています。

（10月15日放送『news zero』より）