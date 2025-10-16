FANTASTICSの八木勇征さん（28）が、飲料メーカーの新CMに出演。撮影後のインタビューで母・祖母との心温まるエピソードを明かしました。

八木さんにとって冬はどんな季節か質問されると、「子どもの頃は、クリスマス、サンタさんがくる、プレゼントをもらえるというところで、その日が一番思い出に残ってはいたんですが。でもFANTASTICSっていうグループに入ってからは、クリスマスライブもやったりしたことがあるので、クリスマスっていう一つのイベントを通して、ファンの方たちと交流をすることができたりとか、ライブすることができたりとか、そういう楽しみの一つのイベントになるんで、そういう楽しみ方に変わりました」と語りました。

■母＆祖母との心温まるエピソード

さらに、CMに登場する演出にちなみ、身も心も温まる体験談を聞かれると「お母さんとおばあちゃんがずっと応援してくれてて、ライブ会場にいったりだとか、僕が出演してるドラマも見てくれたりだとか、映画館行って映画一緒に見てくれたりとか、そういうのでひたすら愛を感じてるんですけど。実家に1年に1回帰るじゃないですか正月の時とかに、自分のグッズがとんでもないくらい僕の部屋に飾られてて、めちゃくちゃ愛を感じながらも、自分に囲まれながら正月寝るっていうちょっと不思議な体験を毎年毎年してるんですけど、実家に帰って自分自身が増えていく度に、自分のやってきたことだったりとか、細かいグッズとかもお母さんとおばあちゃんが集めてくれてるんだなとか心に温かみをかみしめながら、正月の3日間ぐらいはいい眠りにつけてるなと思います」と温かいエピソードを明かしました。

八木さんが出演するのは、『紅茶花伝』の新CM『3秒後の余韻』篇です。