◆ 金村尚真にも「シーズンの悪さのまま入ってしまったかな」と指摘

日本ハムは15日、ソフトバンクとの「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第1戦で、延長10回・2x−1とサヨナラ負けを喫した。7回に2番手・田中正義が野村勇に本塁打を許すと、10回には5番手・金村尚真が一死満塁のピンチを招き、6番手・玉井大翔が山川穂高にサヨナラ打を浴びた。

失点が相次いだ日本ハムリリーフ陣。15日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・高木豊氏が「ちょっと不安が残りますよね」と語ると、解説の齊藤明雄氏は田中に対して「本塁打を打たれた場面なんかカウント1-2ですよ。高めを要求したら真ん中近辺に落ちてくる。ペナントレースでも抑えても真ん中高めに要求したのに低めで空振りとってガッツポーズしてたので、あれはやはり反省しないといけないんじゃないかなという感じがした」と苦言を呈した。さらに金村にも「シーズンの悪さのまま入ってしまったかなと。先頭打者に簡単に四球を出してますからね」と指摘した。

高木氏は「明日から奮起をしてもらわないと困りますよね」と総括した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』