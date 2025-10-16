40代と思えない肉体美とバキバキ腹筋！韓国チアガールの“彫刻級”レギンスSHOTにファン虜【PHOTO】

韓国プロ野球などで20年以上活動を続ける人気チアガール、ベ・スヒョンの美貌が話題だ。

【写真】ベ・スヒョン、真夏のキワドい水着SHOT

ベ・スヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにトレーニングのフィードをアップ」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。

投稿には3枚の写真が並んでおり、いずれもベ・スヒョンがとあるトレーニングジムで鏡越しに自撮りをしていることがわかる。ベ・スヒョンは同色のブラトップとレギンスを組み合わせたスポーティーなコーディネートで、多彩なポーズを鏡に披露している。

何より際立つのは引き締まった肉体美。現在41歳とは思えない筋骨隆々のスタイル、バキバキに割れた美腹筋など、思わず二度見してしまうような貫禄のプロポーションで多くのファンを釘付けにしていた。

（写真＝ベ・スヒョンInstagram）

ベ・スヒョンは1984年7月14日生まれの41歳。2003年よりチアガールとして活動しており、韓国チア界屈指の“長寿チア”として人気を集めている。現在は韓国プロ野球のSSGランダース、男子プロバレーVリーグのKB損害保険スターズのチアとして活動中。2023年11月には東京ドームで行われた「カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ2023」に野球韓国代表の応援団として参加。2024年7月にも、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催された日韓プロ野球レジェンドOB戦「日韓ドリームプレーヤーズゲーム」で日本チームと対戦した韓国チームの応援団を務めた。