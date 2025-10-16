「世界」をガラリと変えて欲しい！　算数特化型「りんご塾」の名物塾長が「点数至上主義」を貫き続ける深い理由

前編記事『目指すはトップのみ！ 「算数嫌い」の子を「メダリスト」へと急成長させる“スゴ腕”塾長の「蓋をしない」教育法』より続く。

おもに小学生が通う算数特化型「りんご塾」の代表・田邉亨（たなべ・とおる）氏は、オリジナルのパズルで子どもたちを惹きつけ、塾を大きく成長させた名物塾長だ。

その田邉氏は、昔からひたすら、「試験で満点」「トップ獲得」を目指すよう生徒たちに呼びかけ続けてきた。自己ベストを達成できれば十分な気もするだが、なぜ頂点にこだわるのか。

背景には、自身の体験に根差す独特なポリシーがあった。新刊『本物の算数力の育て方』をもとに特別編集した記事をお贈りする。

田邉氏の新刊『本物の算数力の育て方 子どもが熱中する「りんご塾」の教育法』は書店・ネット書店で好評発売中！

点数至上主義でいいじゃないか！

昔の文章で恐縮だが、まず僕のブログ（2006年11月22日）をちょっとだけ引用させてもらいたい。読みにくい箇所だけ、若干加筆・訂正した。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

塾とか学校とかっていうと単純に「点数」って思われがちだ。

私は点数至上主義でかまわないと思ってます。

合格させるのが仕事だとも思ってます。

ただ、生徒のとってきた「点数」を「点数」としか見ない人間に、私は興味を感じない。生徒のとってきた「点数」に様々な意味を見出し、物語を読み取れるかどうかにはこだわりたい。

味も素っ気も無い「点数」を得るまでの時間を共に過ごし、一緒に努力した塾講師にとって、生徒のとってきた「点数」というのは感慨深いものがある。毎回そうだというわけではないが、味わい深い点数はあるし、思い出深い点数もある。

もしも先生が〈点数なんて〉と思っていたら、生徒も同じように〈点数なんて〉と思うだろう。そうでない場合は立ち去るだろう。

私はやっぱり「点数」を大切に思う生徒が好きだし、その子たちの「点数」を大切に思いたい。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

トップの栄冠が世界を変える

僕はほとんど算数だけを教える算数特化型の「りんご塾」の経営者だ。塾をいまの体制に整える前は、補習や中学受験対策をふつうに行っていた。だから「合格」という言葉を使っている。また、批判を覚悟で「点数至上主義」とも書いた。

ずいぶん前に書いた文章だが、僕の考えは驚くほど変わっていない。今でも相変わらず点数至上主義だし、塾ではいつも、子どもたちに「100点をとろう！」「算数オリンピックで金メダルを目指そう！」と呼びかけている。

なぜ点数にこだわるのか。それは次のような経験があるからだ。

以前の記事でも書いたが、算数を埋め込んだオリジナルのパズルを使って授業を始め、子どもを勉強に惹き込むのが、「りんご塾」のスタイルである（詳しくは拙著『本物の算数力の育て方』も参考にして欲しい）。

塾で教材となるパズルを、僕は2005年頃から本格的に自分でつくりはじめた。すべて自己資金でつくり、インターネットを使って通販までしていた時期があったが、当然、お金が足りなくなる。そこで銀行に何度も融資を頼んだが、一度も貸してくれなかった。

しかし2014年、塾生が算数オリンピックで金メダルという快挙を成し遂げた。さっそく、その成果を記した資料を、手にまた銀行を訪ねた。受付に「担当のCさんをお願いします」と申し出たが、あいにく電話中だという。

しかたがないので資料をCさんに渡してくださいと頼み、銀行を出て帰宅する途中、携帯に着信。電話に出るとCさんで、挨拶もなくこう言われた。

「金メダルとったのか！ 貸す！ すぐ戻って来い！」

僕は即座に銀行に引き返した。

順風満帆だった人がどん底に落ち、周囲から一斉に手のひらを返されるという話は、現実でもドラマのなかでもよくある。しかし、浮上したときも世間は「手のひら返し」をするのだと痛感した出来事だった。

「過去の自分」をライバルに

保護者の反応も変わった。くり返しになるが、まず算数パズルを解いてもらい、エンジンがかかってきたところで本格的に勉強に取り組んでもらうのが、「りんご塾」のスタイルだ。

しかし、このスタイルがなかなか保護者の理解を得られない時期があった。金メダル以前は、子どもにパズルをやってもらうと〈本当に効果あるの？〉とでも言いたげな、懐疑の視線を向けられることがよくあった。

ところが金メダル後は、「これが金メダルを可能にしたパズルですね！」と言われるようになったのだ。

銀メダルや銅メダルでは、こんなことは起こらなかっただろう。押しも押されもせぬトップ、第1位の金だからこそ、銀行にも保護者にも認められた。

僕が金メダルやテスト1位にこだわる理由は、まさにここにある。100点にこだわるのも同じ理由からだ。100点満点のテストで100点をとれば文句なく1位。そして1位には、こんなふうに、見えている世界をガラリと変えてしまう力がある。

また、「100点」を目標にすれば、試験を健全な競争に変えられる可能性が出てくる。たとえば学校のテストで〈他のやつより1点でも多くとる〉ことを目指してしまうと、勉強が不健全なものになってしまう。テストが「他者との競争」になってしまい、下手をすると他を追い落としたり、出し抜いたりしてでも……という考えに陥りやすくなる。

ところが「100点」を目標にすると、事情が少し変わってくる。他者ではなく、「100点をとれなかった、過去の自分」をライバルとする「自分との競争」が始まるからだ。今日よりも明日、明日よりも明後日といった具合に、毎日少しでも成長していけば、間違いなく過去の自分は追い越せる、いずれ100点も達成できる……そういう希望が湧いくる。

だから塾の子どもたちにも保護者にも、僕は「1位をとろう」と呼びかけている。目指すべきは、隣の子よりいい点をとることでも、合格圏内の点数を獲得することでもない。

一度でいいから文句のつけようのないトップにのぼりつめると、見えている世界が変えわる。そうやって新たな地平を切り開いて欲しい。

だから僕は、「点数至上主義」を唱え続けるのである。

田邉氏の新刊『本物の算数力の育て方 子どもが熱中する「りんご塾」の教育法』は書店・ネット書店で好評発売中！

53歳で司法試験に合格したノンフィクション作家が明かす「7年に及ぶ受験勉強生活で私を最も奮い立たせた負の感情」