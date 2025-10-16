”カサンドラ症候群”だった妻が「発達障害の夫」と離れて初めて気づいた「私を苦しめていたもの」の正体

発達障害がある夫、夫の特性に悩む妻、それぞれの立場から夫婦生活を語る対談の第4回をお届けする。家庭内で経験してきたことは各々異なるが、以外にも2人が見出した「生きづらさ」の正体は、ほぼ一致していた。夫婦生活を息苦しくしていた、その「生きづらさ」とは一体なんだったのか。【全6回の第4回】

●石橋尋志（いしばし・ひろし）/27歳の時にADHDの診断を受け、大阪府堺市で発達障害者のための自助グループ「さかいハッタツ友の会」を設立。企業に勤めながら全国に自助グループを広める活動をしている。

●野波ツナ（のなみ・つな）/漫画家。発達障害を抱える夫「アキラさん」との生活を綴った「旦那（アキラ）さんはアスペルガー」シリーズ（コスミック出版）は累計20万部突破の話題作となった。

「まずあなたが変わりましょう」

【野波】

夫婦の在り方ってほんとにそれぞれですから、今私たちはこんな話をして意気投合してますけど、そうじゃない関係性を求めてたり、成立したりしている人たちもいてあたりまえだと思う。だから石橋さんの例は、あくまでも1例であって、“みんながこうすればいい／うまくいく”っていうわけでもないですよね。

【石橋】

そうですね。以前お目にかかったご夫婦なんかは、めちゃくちゃ亭主関白で、だけど近所の子ども同士、仲が良くて、毎日おしゃべりする仲のいいお二人でしたよ。なぜそうなるかというと、夫や妻の性格もあれば、家の環境もあるだろうし、子どもの性格もあると思う。

いろんな夫婦関係／家族関係があっていい、そんなふうにみんな頭ではわかってるし、口で言うこともあるんですが、実際には腹に落ちてないですよね。どこか「こうあらねばならぬ」とか「なんでこれ、こうなってんのや」みたいなことを考えてしまう。そうやって悩むと、生きづらさや夫婦関係のゴタゴタになるんかなあと思います。

【野波】

「夫婦はこうあるべき」みたいな枠を最初に作っちゃうと、そこからはみ出す分だけ苦しくなるというか、そんな感じですよね。たとえば「夫婦は支え合うものだ」とか、ちょっと昭和なんですけど、「妻は夫をフォローすべきだ」とか、「夫は大黒柱として家族を養うべきだ」とか、そういう枠組みを作ってしまうと苦しくなるのかなあって、私も思いました。

【石橋】

だから自助会に来られる方には、「まずあなたが変わりましょう」とアドバイスしたりするんです。ところが、最初からストレートに「あんたが変わったら“あの人”も変わるで」って言うと、「なんで私が変わらなあかんのですか！」って参加者が怒る。

【野波】

そう、そうなんですよ！ 私のように、発達特性のある人を何とかしたいと思っている人は“正しいことをしてるつもり”で、“正しくないのは「あの人」だ”と思ってますからね。

【石橋】

そうそう。そして「枠にとらわれている」っていうこと自体、わかっておられない。でも、野波さんの『言い方・接し方事典』のような本に出合って、そこに書いてあることをして、“うまくいった／いかなかった“という経験をくりかえすと、気づくこともきっとあるだろうと思うんです。たとえば〈「あの人」の性格、わかってなかったなあ〉みたいな。

【野波】

そうですね。〈私にはこれはやっぱり無理だ〉ってわかることもあると思うけど、それはそれで、〈私はこういうのに拒否感を感じる人間なんだ。なんでかなあ〉って、自分を振り返るきっかけにもなるし。

別居した今だから見えてきたこと

【石橋】

たとえば「白猫ユキちゃん」（註：石橋氏は本対談で自分の妻をこう呼んでいる）とは、いろいろなやりとりを5年・10年と積み重ねていくなかで、だんだんと「お互い踏み込んだらアカン領域」がわかってくる。そこにも試す価値がある。

【野波】

昔の私は、それはわかってなかったと思います。「踏み込むべきじゃない領域」っていうのがわかんなくて……。だから私の思う枠組みの中に収めるために、アキラさん（夫）に“命じてる”部分が強かった。

たぶんアキラさんは、かなりストレスを感じてて。でもストレスにも無自覚なので、よけい行き詰まっていくという、なんかそういう、よくない環境にあったと思います。

離れて、別々のところに住むようになって、冷静になって、その距離のなかで改めてまた、相手のことが見えたっていう感じです。

【石橋】

それも、いろいろやってみたから、わかったことですよね。

【野波】

そうですね。いろいろ試した上で「これは違ってたんだ」というのがわかったっていう……。

【石橋】

その苦い思いも、あの本には詰まってるなあと思ったんです。だからこそその本を読んで参考にすることで、100回間違うところを80回くらいで済んだら、実用書としては大成功ですよね。

