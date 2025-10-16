「50歳から役員になれないと感じていた」という58歳部長も…「定年を迎えた人」「迎える人」がもっとも後悔していること

役職定年、定年退職、そして再雇用……。長年、勤め上げた会社を離れる時期に直面するのは、経済的不安だけではない。元ビルボードジャパンCEOで、著書に『再雇用でいいですか？ 実はあなたも定年後十分稼げる』がある北口正人氏が、定年前後のビジネスパーソンに「やっておけばよかったこと」「どんなことで後悔しているのか」を聞いた。

定年前後の人たちが後悔していることは？

定年前後の友人たち10数人にいまの自身の進路について率直な思いをヒアリングした。その中で印象に残った4事例を記載するとともに私が感じた彼らが一番後悔していることをまとめてみた。

後悔事例(1) 61歳女性、独身、役職定年時の役職 大手サービス業統括部長

・役職定年は58歳で定年は65歳

・定年を終えて自身で感じたこと

サラリーマンは役員になる気持ちがないと前を向いて歩けず、自身も同様の気持ちで与えられた目標に達成するために懸命に働いてきた。

しかし、役職定年で異動になったポジションは普通のスタッフ職で役員になれなかったこともあるが、統括部長からそのポジションになったことが一番ショックであった。

更に人事の役員から役職定年後にいいポジションがあってよかった的な発言が追い打ちをかけた。そんな上の軽い気持ちでポジションが決まったことと、役職定年後は人材育成ではなく、空いたポジションに当てはめるというやり方にショックを受けた。

自身では今まで35年以上やってきたことには満足しているが、今になってあがいても厳しいことに実感している。55歳くらいから転職サイトに登録したりしたが、いい条件での転職は難しいことを実感した。

普通の会社員は社外のネットワークは広がりにくいし、特に私の業界の還暦女性は女性のビジネスネットワークは非常に狭い。これは自分が特別ではない。いたしかたなく再雇用を選択したが、違うことをするタイミングが遅すぎたことを反省している。

70歳まではバリバリ働きたいと思うので、もっと社会に役立つ仕事をしたい。いまはロイヤルティが下がってるが、違うことに目が向いている。

後悔事例(2) 58歳男性、既婚、建設会社担当部長

役員を目指し、若い時から会社のことだけを考えて仕事をしてきた。理不尽な上司の判断もぐっと腹に収め、部下を何度もなだめた。会社の指示どおり転勤にも応じ家庭を犠牲にしてきた。

50歳を過ぎて役員になるルートを外れていることも感じながら働き続けた。

53歳で決意し規模の小さな会社に転職をしたが、このまま定年を迎えて再雇用で65歳まで働くと思うと煮え切らない自分を押さえられない気持ちになる。

「もっと早くネットワークを築くべきだった」

後悔事例(3) 56歳男性、既婚、金融系企業支店長

私はキャリアの大半を同じ金融系企業で過ごし、職務に誇りを持ち、常に結果を出すために全力で取り組んできた。50代に入ってからは役員になることを目指していたが、最終的に役員への昇進が叶わず、役職定年後は会社からの紹介で他資本の企業の経理部長に転職した。

50歳くらいから役員になれないと感じていたが、実際に役職定年による異動は非常に大きなショックでした。

支店長時代は現場のリーダーとして多くの部下を率いていたものの、役職定年後は一スタッフとしての業務に戻ることに対して、大きな落胆を感じた。

さらには、支店長として培ってきた人間関係やスキルが新しい役職では生かされず、自分の存在意義が薄れていくように感じた。

家内には転職先があってよかったねと慰められたが、定年を目前にして、自分のキャリアを振り返り、「もっと早くから外部とのネットワークを築くべきだった」と後悔している。

金融業界という閉鎖的な環境の中で、外部の仕事を意識することが少なく、会社の中だけでの評価や昇進に一喜一憂していたため、キャリアチェンジを考える余地が少なかった。

もちろん、定年後も働く意欲はあり、結婚が遅かったので教育費含めてまだそれなりの収入が必要である。現在、役職は部長となっているが周りの目も冷たくモチベーションは低い。

最近は「家族との時間を大切にし、趣味や地域社会への貢献を通じて新しいやりがいを見つけたい」と考えているが、本当はまだまだバリバリ働きたい自分がおり、もっと早い段階で自分のキャリアやライフスタイルを再評価するべきだったと強く感じている。

「仕事一筋の生活を続けてきたことを後悔」

後悔事例(4) 男性60歳、既婚、不動産デベロッパー営業部長

私は大手不動産デベロッパーに勤め、営業部長として60歳で定年を迎えた。

30年以上にわたり、不動産開発の最前線で働き、多くのプロジェクトを成功に導いてきた。

特に商業施設や大規模マンション開発などのプロジェクトに携わり、会社内でも高く評価されていたと思う。

しかし、その反面、家庭を顧みずに仕事一筋の生活を続けてきたことに、定年を迎えるにあたり大きな後悔を感じるようになった。

特に50代後半は忙しく、複数の大規模プロジェクトを同時進行で管理していたため、毎日クライアント等との会食や土日は接待ゴルフが続き、家庭での時間はほとんど取れず、妻や子どもたちとの交流は疎遠になっていった。

仕事での成功を最優先にしており、家族との時間を犠牲にすることにあまり気を留めておらず、子どもたちが成長し家を離れるにつれ、家族との関係が希薄になり、仕事が落ち着いたいま家族と取り返しのつかない距離になってしまった。

また、会社では役職定年を迎え、55歳で役職を降りた後も同じ会社で社員として働き続けたが、以前のような充実感は得られず、日々の仕事に対するモチベーションが低下していった。

部長時代はプロジェクトのリーダーとして多くの人を指導し、大きな責任を持って働いていたため、役職を失った後の仕事が単調に感じられ、自分の存在意義を見失うようになっている。

60歳の定年を迎え、再雇用の道しか残されておらず、定年後にどう生きるかのビジョンが曖昧だったことを後悔している。

仕事中心の生活を続けてきたため、趣味や地域活動、ボランティアといった他の活動に対して自身で卑下する意識もあり、退職後に何をすべきかわからなくなってしまっている。これが精神的なストレスを引き起こし、仕事以外での生きがいを見つける難しさも痛感した。

現在、妻との関係を修復しようと努めているが、彼女は私がいない自身のライフスタイルを確立しており、長年の疎遠な状態から元に戻ることは簡単ではないと思う。

子どもたちとも再び関係を築き直したいと考えているが、すでに成人して独立しているため頻繁に会うこともできず、父親としての役割を果たす機会は少ないと感じている。

今後については、再雇用を続けるかどうか迷っており、不動産業界で培った経験を生かして独立したい気持ちもあるが、体力的な負担やリスクもあり踏み出せずにいる。同じ境遇の人たちの意見を聞ける場があれば参加したい。

ヒアリングを通して皆が一番後悔していたこと

私は30数年にわたり大企業に勤めてきたこともあり、知人にも同じように大企業で長年働いてきたサラリーマンが多くいる。

そして近年、彼らが次々と定年を迎える中で、親しい友人たちに率直に定年後の心境を尋ねる機会を持った。

彼らの言葉に耳を傾ける中で、特に心に残ったのは、若い頃に上司から「会社は自分を守ってくれないぞ」と言われた忠告を、いま現実のものとして噛みしめる姿だった。

懸命に会社のためだけに働き、組織に貢献することを最優先にしてきた彼らは、定年を迎えたとたん、自らの立場と現実の厳しさに直面し、大きな落胆と深い後悔を抱えることとなっている。

50代は、本来ならこれまで培ってきた経験やスキルを生かして、自分自身のこれからの人生を主体的に設計し直すべき極めて重要な時期である。

体力や健康の変化、会社内での役割の変化が顕著になるこのタイミングは、単なる現状維持に甘んじるのではなく、キャリアや生き方そのものを再構築する絶好のチャンスであり、社会にどのような価値を提供していくか、自ら問い直す機会でもある。

仕事中心の生活を少し離れ、家族や趣味、地域社会との新たな関わり方を模索し、人生全体を再設計していくことが、真の意味で豊かなセカンドステージにつながると私は考えている。

ヒアリングの中で耳にした後悔の言葉は、「年金や退職金が思ったよりも少なかった」「低い条件での再雇用を受け入れざるを得なかった」「組織に頼り、自分自身のアイデンティティーを築けなかった」といったものが多かった。

しかし、これらの声を超えて、最も多く、そして最も重く響いたのは、「定年後の人生設計をしておくべきだった」という後悔であった。

私はこの事実に深く共感している。人生に本当の意味での定年は存在しない。会社を離れたからといって人生が終わるわけではない。

しかし、現役時代に会社に依存する生き方しかしてこなかった人は、いざ会社を離れたときに、自分が何者であるかを見失ってしまう。だからこそ、40代のうちから会社の呪縛を自ら解き放ち、自分の未来を自分の手で設計し、多様な生き方に目を向ける準備を始めることが不可欠。

この人生設計への後悔こそが、還暦以降の人生を大きく左右する最大の分かれ目になる、これを知ってもらいたいという想い、これこそが、私が『再雇用でいいですか？ 実はあなたも定年後十分稼げる』を世に送り出そうと決意した一番の理由でもある。

