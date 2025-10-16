長年にわたって日田祇園祭の発展に尽力し、13日に103歳で亡くなった日田祇園山鉾（やまぼこ）振興会名誉会長、後藤稔夫さんの告別式が15日、大分県日田市の玉川斎場であった。前日の通夜と合わせ500人以上が参列、故人をしのんだ。

後藤さんは日田祇園山鉾振興会の会長を29年間務め、地域では保護司や市社会教育委員、少年補導員などの活動にも尽力した。教育振興に功績があったとして、1990年に市政功労者表彰を受けた。

式では椋野美智子市長が「日田祇園は市の誇る文化遺産であり、地域の絆を象徴する存在。後藤さんの尽力なくて今日の姿はありません」と追悼した。

「総代−」。後任として日田祇園山鉾振興会長を務める草野圭次さん（78）は、後藤さんの遺影にこう呼びかけた。「日田祇園も人口減少の中、資金や担い手不足など問題を抱えていますが、皆で力や知恵を出し合い、持続発展させて参ります」と誓った。

後藤さんは子ども4人、孫14人、ひ孫15人に恵まれた。ひ孫を代表して後藤憂菜さん（18）＝藤蔭高3年＝が「信念を貫き通し、人のために汗を流してきたおじいちゃんから学んだことは、私たちの中に生き続け、道しるべとなります」と呼びかけた。

最後に、喪主の長男功一さん（76）が「父が培った人の縁を、これからも大事にして参ります」と感謝の言葉を述べた。後藤さんのひつぎは日田祇園囃子（ばやし）の音色に包まれ、孫やひ孫たちの「ワッショイ、ワッショイ」のかけ声を受けながら斎場を後にした。

（床波昌雄）